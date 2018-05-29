Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105113
ALTIN
189.914
DOLAR
4.5441
STERLİN
6.0163
EURO
5.2469
Kocasının paylaşımına öfkelenip çocuğunu öldürdü
Son Dakika
KOCASININ PAYLAŞIMINA ÖFKELENİP ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
DİKKAT YARIN ELEKTRİK KESİNTİ VAR.
Küçük Ercan'ın cenazesi hüzne boğdu
Son Dakika
KÜÇÜK ERCAN’IN CENAZESİ HÜZNE BOĞDU!
Mahram tutuksuz yargılanacak
MAHRAM TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

FETÖ'nün KKTC Yapılanması İzmir'e Bağlıymış

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanık, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin (KKTC) örgüt yapılanmasının İzmir'e bağlı olduğunu söyledi.

FETÖ'nün KKTC Yapılanması İzmir'e Bağlıymış

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanık, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin (KKTC) örgüt yapılanmasının İzmir'e bağlı olduğunu söyledi.

29 Mayıs 2018 Salı 17:02
FETÖ'nün KKTC Yapılanması İzmir'e Bağlıymış

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanık, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin (KKTC) örgüt yapılanmasının İzmir'e bağlı olduğunu söyledi.
Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa A. ile avukatı katıldı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten sanık Mustafa A, ayrıntılı ifadesini mahkemeye sunduğunu hatırlatarak, şunları belirtti:
"Kıbrıs'ta FETÖ'nün öğrenci yurdunda 3 yıl müdürlük yaptım. Sonra bir şirkette halkla ilişkilerde çalıştım. ByLock programını kullandım. Şirket müdürü tüm çalışanların kurmasını istemişti. Yazışmaları bu program üzerinden yapmamızı söyledi. Buradan yapacağımızı söyledi. Öncesinde de farklı programlar kurmamızı istemişlerdi. Bu programdan, Fetullah Gülen'in konuşmaları, duaları, yapılacak toplantıların bilgileri geliyordu. Toplantıları ben organize etmiyordum, yurt müdürü yapıyordu. Kıbrıs'ın en üstünde de o  bulunuyordu. Kıbrıs bildiğimiz kadarıyla İzmir'e bağlıydı."
Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, sanığa ByLock listesinde yer alan kişileri sordu. Sanık kişilerin şirkette çalıştığı kişiler olduğunu ve tam isimlerini söyledi.

banner277
Başkan Durmaz, sanığa listede ekli Zeynep A'nın kim olduğunu sorması üzerine Mustafa A, eşi olduğunu belirterek, "Eşim ByLock kullanmadı, onun telefon hattında da ben kullandım." dedi.
Başkan Durmaz, ByLock raporunda ikili arasında konuşmaların olduğunu belirterek, "Kendi kendine 'Canım' diye mi hitap ediyorsun?" diye sordu.
Bunun üzerine sanık Mustafa A, "Eşimin telefonuna ByLock kurdum ancak benim kadınlara söyleyeceklerimi söylemesi için kurdum. Kendisiyle de yazışıyorduk." ifadesini kullandı.
Duruşma savcısı sanığın verdiği bilgilerin emniyete sorulmasını ve adli kontrol kararıyla tahliye edilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın etkin pişmanlık kapsamında verilen bilgilerin teyit edilememiş olmasınını dikkate alarak tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
 


Son Güncelleme: 29.05.2018 20:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan İnce hakkında suç duyurusu
Erdoğan'dan İnce hakkında suç duyurusu
Çavuşoğlu’ndan yabancı düşmanlığına karşı mücadele mesajı...
Çavuşoğlu’ndan yabancı düşmanlığına karşı mücadele mesajı...
Erdoğan ve Putin Telefonla Görüştü
Erdoğan ve Putin Telefonla Görüştü
Kendime şahsı af talep etmiyorum tüm kader mahkumlarına...
Kendime şahsı af talep etmiyorum tüm kader mahkumlarına...
Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması
Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması
Gamze Özçelik, Suriyeli aileyle iftar yaptı
Gamze Özçelik, Suriyeli aileyle iftar yaptı
Güvenlik korucularından CHP'ye tepki!
Güvenlik korucularından CHP'ye tepki!
Suriyeli 2,5 yaşındaki çocuğun istismara uğradığı iddiası
Suriyeli 2,5 yaşındaki çocuğun istismara uğradığı iddiası
Güvenlik korucularına 135 TL zam
Güvenlik korucularına 135 TL zam
Meral Akşener yine meydanı dolduramadı
Meral Akşener yine meydanı dolduramadı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim