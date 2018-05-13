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FETÖ'nün kilit ismi yakalandı!

İzmir merkezli 15 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik 96 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında firari olarak aranan örgütün sözde hususi imamlarından İ. S. yakalandı.

FETÖ'nün kilit ismi yakalandı!

İzmir merkezli 15 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik 96 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında firari olarak aranan örgütün sözde hususi imamlarından İ. S. yakalandı.

13 Mayıs 2018 Pazar 20:14
FETÖ'nün kilit ismi yakalandı!

FETÖ'nün firari 'Hususi İmamı' yakalandı

İzmir merkezli 15 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik 96 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında firari olarak aranan örgütün sözde hususi imamlarından İ. S. yakalandı.

İzmir merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki 'kriptoyapılanması'na yönelik operasyon kapsamında firari olarak aranan ve soruşturmaya dayanak oluşturan 'buluntu flash bellek'in hazırlanmasında etkin rol oynayanlardan biri olduğu iddia edilen örgütün sözde hususi imamlarından İ. S. yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet BaşsavcılığıTerör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı, arama ve el koyma kararı bulunan 96 kişi içinde firari olarak aranan örgütün hususi imamlarından İ.S'nin Buca ilçesinde bir evde gizlendiği tespit edildi.

Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan İ.S'nin eşi ile Buca ilçesinde bir arkadaşının evinde gizlendiği belirtildi.

Şüphelinin, soruşturmanın dayanağını oluşturan 'buluntu flash bellek'i hazırlayanlardan olduğu, flash bellek içinde adına kayıtlı dosyalar bulunduğu iddia edildi.

Operasyon

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 15 ilde 10 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu, haklarında gözaltı kararı verilen 96 zanlıdan 87'si yakalanmıştı.

Operasyon kapsamında FETÖ'nün askerlerden sorumlu 5 mahrem imamından 2'sinin yurt dışına firar ettiği, gözaltı listesindeki hava istihbarat astsubay Erdal D'nin de darbe girişimi öncesi geçici görevle gittiği Yunanistan'dan dönmediği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltı, arama ve el koyma kararı verilen 96 zanlının ismine 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi olarak yargılanan eski Orgeneral Akın Öztürk'ün, 2006'da İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığına teslim edildikten sonra üstünü örttüğü öne sürülen 'buluntu flash bellek' dosyasından ulaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı olan Akın Öztürk'ün kurduğu 'Güneş çalışma grubu' heyeti tarafından incelenen ve 'Kayda değer veri yok. Basit tedbirlerle önlenebilecek bir durum. Gerekli çalışma yapıldı.' denilerek rafa kaldırıldığı ileri sürülen 'buluntu flash bellek'te yapılan incelemede, TSK mensuplarının fişlendiği belirlenmişti.

Anahtar Kelimeler:
FETÖIzmirImamYAKALANDI
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