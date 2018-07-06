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FETÖ'nün Aydın sorumlusu Balıkesir'de yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeniden yapılanması soruşturması kapsamında örgütün Aydın sorumlusu Balıkesir'de yakalandı.

FETÖ'nün Aydın sorumlusu Balıkesir'de yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeniden yapılanması soruşturması kapsamında örgütün Aydın sorumlusu Balıkesir'de yakalandı.

06 Temmuz 2018 Cuma 09:00
FETÖ'nün Aydın sorumlusu Balıkesir'de yakalandı

FETÖ'nün Aydın sorumlusu Balıkesir'de yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeniden yapılanması soruşturması kapsamında örgütün Aydın sorumlusu Balıkesir'de yakalandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt tarafından Aydın sorumlusu E.S'nin Balıkesir'de olduğunu tespit etti.

Örgüte ait hücre evine yapılan operasyonda E.S. yakalandı, dijital verilere de el konuldu.

Şüphelinin, yabancı uyruklu bir kişi adına kayıtlı GSM hattı kullandığı öğrenildi.

Zanlının Aydın'a getirilmesi bekleniyor.

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