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FETÖ'cüler kurban pazarlarında

Gözünü milletin hayır için kestiği kurbanlara diken FETÖ'nün, örgüt üyelerini öğrenci kılığında kurban pazarlarına saldığı tespit edildi.

FETÖ'cüler kurban pazarlarında

Gözünü milletin hayır için kestiği kurbanlara diken FETÖ'nün, örgüt üyelerini öğrenci kılığında kurban pazarlarına saldığı tespit edildi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 22:01
FETÖ'cüler kurban pazarlarında

Gözünü milletin hayır için kestiği kurbanlara diken FETÖ'nün, örgüt üyelerini öğrenci kılığında kurban pazarlarına saldığı tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Hasan Karagöz'ün talimatıyla hainlerin kurban ve deri bağışlarında nasıl bir yol izledikleri, derilerini toplanma aşaması fiziki takiple ortaya çıktı.

Örgütün kurban derileri hatta kelleleri bile toplayıp paraya çevirdikleri tespit edildi. Yapılan operasyonlarla örgütün kurban ağı teknik takiple tek tek görüntülendi. O seri operasyonların görüntülerine ulaşıldı.

TOPLAMANIN ŞİFRESİ 'MAÇ'

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; FETÖ'cülerin hayvanlara ait et, deri, kelle ve sakatatlarının toplanması pazarlanarak paraların teslimatının yapılması görüntülendi. Kurban derisi toplamaya çıkan şüpheliler an an izlendi. Şüphelilerin tapelerde kurban derilerin 'gömlek' veya 'futbolcu', derileri toplama faaliyetinin ise 'maç' olarak şifreledikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin FETÖ'nün belli olmaması için derileri örgüt adına değil sivil öğrenci gibi satın aldıkları belirlendi.



'FUTBOLCULARIN MASRAFLARI VAR'

Ahmet Ö.: 'Bu takım oyuncuları var ya isimleri tamam o bide takım oyuncuların parası var akşama kadar ne yapabilirsek yapalım. Futbolcunun masrafları var'.

Yalçın E.: ' Çok az olur inanki çok değil tosun tosun yazdım ben tosun yazdım bunda sana. 5 yapıyorum tamammı 5 yazıyorum - çok ekside gidiyoz çok ekside gidiyoz.



'GÖMLEKLERİ GÖTÜRDÜĞÜMÜZ YERLERİ BASMIŞLAR'

Hainlerin kurban toplama sırasında yaptıkları tapeleri deşifre edildi:

Fatih G.: 'Biz gelcez de abi şöyle bişey var Atilla abi öğrenci şey adına yurt adına veya şuraya buraya adına sakın istemeyin abi sivil olsun. Tanesi 70 lira abi. Abi götürüyorsunuz oraya ama şey arkadaşlar şey yapsınlar kendi adlarına öğrenciyiz gibi.'

Fatih G.: 'Abi bizim gittiğimiz şeyde mahsur kaldık. Şeyi basmış basmışlar. Gömlekleri (deri şifresi) götürdüğümüz yeri basmışlar gelmeyin diyorlar'

Hamit Ö.: 'Abi bu gömlekleri nakit mi alıyormuşuz. Ordan nakit mi alcaz.

Enes K.: '3 liradan fazla diyorlar ama doğru mu?'

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