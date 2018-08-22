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Fenerbahçe'nin yeni transferi geliyor

İsviçre’nin Zurich takımında forma giyen ve Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Michael Frey, yarın İstanbul’a geliyor. 24 yaşındaki golcü futbolcu, sarı-lacivertlilerle resmi sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi geliyor

İsviçre’nin Zurich takımında forma giyen ve Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Michael Frey, yarın İstanbul’a geliyor. 24 yaşındaki golcü futbolcu, sarı-lacivertlilerle resmi sözleşme imzalayacak.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 18:29
Fenerbahçe'nin yeni transferi geliyor

İsviçre’nin Zurich takımında forma giyen ve Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Michael Frey, yarın İstanbul’a geliyor. 24 yaşındaki golcü futbolcu, sarı-lacivertlilerle resmi sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı İsviçreli yıldız Michael Frey, yarın sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek. 

Frey, saat 14.00'te Türkiye'de olacak. Sarı-lacivertli kulüple daha önce anlaşmaya varan ancak kulübü tarafından transfer olmasına izin verilmeyen golcü futbolcu, kulübüyle ters düşmüş ve kadro dışı bırakılmıştı. 

Geçtiğimiz sezon Zürich formasıyla 36 maçta formagiyen Frey, bu karşılaşmalarda 16 gol atıp 6 da asist yapmıştı.

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