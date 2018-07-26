Fenerbahçe'nin yeni transferi Ayew İstanbul'da
Fenerbahçe’nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı futbolcu Andre Ayew, İstanbul’a geldi.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Premier Lig ekiplerinden Swansea City’de oynayan başarılı futbolcu Andre Ayew’i 1 yıllığına kiraladı. Ganalı futbolcu, AtatürkHavalimanı Genel Havacılık’tan Türkiye’ye giriş yapan Ayew, Başkan Ali Koç’un özel uçağı ile geldi. Yıldız futbolcu, İstanbul’a Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile birlikte geldi.
28 yaşındaki futbolcu yarın sağlık kontrolünden geçecek.