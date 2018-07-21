Fenerbahçe'nin son gözdesi Enes Ünal

Fenerbahçe’de Comolli, Cocu’nun talebi sonrası Enes Ünal için harekete geçti. 21 yaşındaki oyuncunun kiralanma ihtimali, taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Sarı-Lacivertli kulüp, 21 yaşındaki santrforu kiralamak için La Liga ekibi Villarreal’le görüşmelere başladı.



Sosyal medyada yapılan yorumlarda, yeni sezona gençleşmiş bir kadroyla girmeye hazırlanan Sarı- Lacivertliler için Enes’in en uygun forvet adaylarından biri olduğu dile getirildi.



İspanyol medyasında çıkan haberlerde ise Villarreal’in, ‘düzenli oynama’ şartıyla milli yıldızı kiralamayı düşündüğü belirtildi. Enes, Türkiye’ye dönmeye sıcak bakmıyordu. Ancak Ali Koç’la birlikte gençlere verilen önem, milli oyuncunun fikrini değiştirebilir.



Enes geçen sezon 37 maçta 6 gol attı. 21 yaşındaki oyuncu, 2015-16 sezonunun ikinci yarısını Hollanda’nın Breda takımında geçirdi.Ertesi sezon ise Twente’de 32 maçta attığı 18 golle lige damga vurdu. Genç yıldız, bu açıdan Phillip Cocu’nun yakından tanıdığı bir isim.



Villarreal, yeni sezon öncesi forvete Espanyol’dan Gerard Moreno ve Angers’ten Karl Toko Ekambi’yi transfer etti.



