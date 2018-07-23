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Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Fenerbahçe'nin rakibi, bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Sarı Lacivertliler Portekiz ekibi Benfica'yla eşleşti.

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Fenerbahçe'nin rakibi, bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Sarı Lacivertliler Portekiz ekibi Benfica'yla eşleşti.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:51
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Fenerbahçe'nin rakibi, bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Sarı Lacivertliler Portekiz ekibi Benfica'yla eşleşti.

Geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan dahil olmaya hak kazanmıştı. Sarı Lacivertlilerin rakibi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belli oldu. Muhtemel rakipler arasından en dişlisiyle eşleşen Fenerbahçe Potekiz  ligi ekiplerinden Benfica'yla karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe- Benfica maçı ne zaman?

Temsilcimiz, aynı zamanda bu sezonki ilk resmi maçı da olacak Şampiyonlar Ligi eleme karşılaşmasını 7 veya 8 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 14 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacak.

İşte eşleşmeler:

Benfica (POR) -Fenerbahçe (TUR)

Celtic (SCO) v Rosenborg (NOR) - AEK (GRE)

Salzburg (AUS) - Shkëndija (MKD) v Sheriff (MDA)

Crvena zvezda (SRB) v Sūduva (LTU) - Legia Warszawa (POL) v Spartak Trnava (SVK)

Kukës (ALB) v Qarabağ (AZE) - BATE Borisov (BLR) v HJK Helsinki (FIN)

Astana (KAZ) v Midtjylland (DEN)- Dinamo Zagreb (CRO) v Hapoel Beer-Sheva (ISR)
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CFR Cluj (ROU) v Malmö (SWE) - Ludogorets Razgrad (BUL) v Vidi (HUN)

Standard Liège (BEL) - Winners of match 2: Ajax (NED) v Sturm Graz (AUT)

Slavia Praha (CZE) - Dynamo Kyiv (UKR)

PAOK (GRE) v Basel (SUI) - Spartak Moskva (RUS)

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