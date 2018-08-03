Fenerbahçe'nin Benfica kadrosu belli oldu
Fenerbahçe; Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer, İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe'yi Benfica maçının kadrosuna almadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme ilk maçında 7 Ağustos'ta Portekiz'de Benfica ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu.
NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğluve Altınordu'dan kadroya katılan Berke Özer'in UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri gereğince, İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe'nin ise sakatlıkları sebebiyle ön eleme turu listesine kaydedilmediği bildirildi.
Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:
Volkan Demirel
Carlos Kameni
Erten Ersu
Hasan Ali Kaldırım
Mauricio Isla
Şener Özbayraklı
Roman Neustadter
Martin Skrtel
Yiğithan Güveli
Mehmet Topal
Alper Potuk
Ozan Tufan
Giuliano
Mehmet Ekici
Nabil Dirar
Barış Alıcı
Mathieu Valbuena
Oğuz Kağan Güçtekin
Serhat Kot
Josef de Souza
Eljif Elmas
Roberto Soldado
Andre Ayew