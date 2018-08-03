Fenerbahçe'nin Benfica kadrosu belli oldu

Fenerbahçe; Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer, İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe'yi Benfica maçının kadrosuna almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme ilk maçında 7 Ağustos'ta Portekiz'de Benfica ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu.



NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğluve Altınordu'dan kadroya katılan Berke Özer'in UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri gereğince, İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe'nin ise sakatlıkları sebebiyle ön eleme turu listesine kaydedilmediği bildirildi.







Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:



Volkan Demirel



Carlos Kameni



Erten Ersu



Hasan Ali Kaldırım



Mauricio Isla



Şener Özbayraklı



Roman Neustadter



Martin Skrtel



Yiğithan Güveli



Mehmet Topal



Alper Potuk



Ozan Tufan



Giuliano



Mehmet Ekici



Nabil Dirar



Barış Alıcı



Mathieu Valbuena



Oğuz Kağan Güçtekin



Serhat Kot



Josef de Souza



Eljif Elmas



Roberto Soldado



Andre Ayew