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Fenerbahçe'nin Benfica kadrosu belli oldu

Fenerbahçe; Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer, İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe'yi Benfica maçının kadrosuna almadı.

Fenerbahçe'nin Benfica kadrosu belli oldu

Fenerbahçe; Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer, İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe'yi Benfica maçının kadrosuna almadı.

03 Ağustos 2018 Cuma 18:18
Fenerbahçe'nin Benfica kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Benfica kadrosu belli oldu

Fenerbahçe; Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer, İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe'yi Benfica maçının kadrosuna almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme ilk maçında 7 Ağustos'ta Portekiz'de Benfica ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu.

NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğluve Altınordu'dan kadroya katılan Berke Özer'in UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri gereğince, İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe'nin ise sakatlıkları sebebiyle ön eleme turu listesine kaydedilmediği bildirildi.



Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:

Volkan Demirel

Carlos Kameni

Erten Ersu

Hasan Ali Kaldırım

Mauricio Isla

Şener Özbayraklı

Roman Neustadter

Martin Skrtel

Yiğithan Güveli

Mehmet Topal

Alper Potuk

Ozan Tufan

Giuliano

Mehmet Ekici

Nabil Dirar

Barış Alıcı

Mathieu Valbuena

Oğuz Kağan Güçtekin

Serhat Kot

Josef de Souza

Eljif Elmas

Roberto Soldado

Andre Ayew

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