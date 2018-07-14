Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu transferini açıkladı

Ferdi Erenay Kadıoğlu resmen Fenerbahçe'de. Sarı-Lacivertli takım NEC Nijmegen forması giyen, 1999 doğumlu Ferdi Kadıoğlu’nu kadrosuna kattığını resmi siteden duyurdu.

Fenerbahçe, NEC Nijmegen forması giyen, Hollanda genç milli takımı oyuncusu, 1999 doğumlu Ferdi Erenay Kadıoğlu’nu kadrosuna kattı.



Resmi açıklama Fenerbahce.org'dan yapıldı...



Ferdi Kadıoğlu’na Fenerbahçe Ailesi’ne hoşgeldin diyor, çubuklu forma altında nice zaferler ve şampiyonluklar dolu yıllar diliyoruz.



Teknik Direktörümüz Phillip Cocu, Ferdi’nin transferiyle ilgili şu sözleri kullandı:



‘Ferdi gibi genç, yetenekli ve potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncuyu Fenerbahçe ailesine katabilmekten dolayı çok mutluyuz. Takıma uzun yıllar hizmet vermesini diliyorum.’



Cocu'dan Ferdi açıklaması...



Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun Ferdi Kadıoğlu ile ilgili konuştu. Cocu, Ferdi'nin yeteneğine güvendiğini belirterek, "Ferdi gibi genç, yetenekli ve potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncuyu Fenerbahçe ailesine katabilmekten dolayı çok mutluyuz. Takıma uzun yıllar hizmet vermesini diliyorum." ifadelerini kullandı.



Geçen sezon Hollanda 2. Ligi'nde 34 maçta 7 gol atan Ferdi, orta sahada hem ön libero hem de santrfor arkasında görev yapabiliyor.



Türk asıllı 19 yaşındaki futbolcu, Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş takımlarında da forma giydi.



Sarı-lacivertli kulüp Altınordu'dan 18 yaşındaki kaleci Berke Özer ile 21 yaşındaki Barış Alıcı'dan sonra bir genç oyuncu transferine daha imza attı.





