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Fenerbahçe'den flaş açıklama!

Fenerbahçe, Teknik Direktör Aykut Kocaman'la yollarını ayırdığını duyurdu.

Fenerbahçe'den flaş açıklama!

Fenerbahçe, Teknik Direktör Aykut Kocaman'la yollarını ayırdığını duyurdu.

18 Haziran 2018 Pazartesi 22:05
Fenerbahçe'den flaş açıklama!

Fenerbahçe'den flaş açıklama

Fenerbahçe, Teknik Direktör Aykut Kocaman'la yollarını ayırdığını duyurdu.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman dönemi sona erdi. Sarı-lacivertliler, tecrübeli hocayla yapılan görüşmelerin ardından yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklama şu şekilde:

'Profesyonel Futbol Takımımızın değerli teknik direktörü Sayın Aykut Kocaman ile, göreve geldiğimiz günden itibaren, takımımızın mevcut durumu ve geleceği hakkında muhtelif görüşme ve değerlendirmeler gerçekleştirdik.

'YENİ BİR SAYFA AÇMAMIZ GEREKİYOR'

Değerli hocamız ile yapmış olduğumuz bu görüşmelerin neticesinde, dün akşam itibariyle, futbol takımımızın yönetimsel anlamda yeni bir sayfa açması gerektiği konusunda karşılıklı görüş birliğine vardık.

'HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER'

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Bu yaklaşımı samimiyetle ve anlayışla karşılayan Sayın Aykut Kocaman'a, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu tüm hizmetler için şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına teşekkür ederim.

Futbolcu ve teknik adam olarak kulübümüze kazandırdığı başarılarının yanında, özellikle 3 Temmuz sürecindeki dimdik duruşuyla da camiamız için bir teknik direktörden çok daha fazlası olduğunu göstermiş olan Sayın Aykut Kocaman, her zaman kalplerimizde ayrı bir yere sahip olmaya devam edecektir.

Hocamıza bundan sonraki kariyeri için en içten başarı dileklerimizi sunar, yolunun açık olmasını dileriz.

Saygılarımla,

Ali Y. Koç

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'

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