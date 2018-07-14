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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Andre Ayew çalımı!

Daha önce Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı iddia edilen Andre Ayew'in Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakın olduğu öne sürüldü. Gana basınında çıkan haberlere göre Sarı Lacivertliler, hem oyuncu hem de kulübü Swansea City ile el sıkıştı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Andre Ayew çalımı!

Daha önce Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı iddia edilen Andre Ayew'in Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakın olduğu öne sürüldü. Gana basınında çıkan haberlere göre Sarı Lacivertliler, hem oyuncu hem de kulübü Swansea City ile el sıkıştı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 21:29
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Andre Ayew çalımı!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Andre Ayew çalımı!

Daha önce Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı iddia edilen Andre Ayew'in Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakın olduğu öne sürüldü. Gana basınında çıkan haberlere göre Sarı Lacivertliler, hem oyuncu hem de kulübü Swansea City ile el sıkıştı.

Swansea City forması giyen Andre Ayew'in Beşiktaş'la her konuda anlaştığı iddia edilmiş ve oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a geleceği öne sürülmüştü.

Gana basını ise oyuncuyla ilgili yayımladığı son haberinde Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferi konusunda Beşiktaş'a tarihi bir çalım attığını yazdı.


Ülkede yayım yapan Ghanasoccernet adlı haber portalının özel haberine göre Sarı Lacivertliler, Ayew'i kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.

Site, Fenerbahçeli yöneticilerin hem oyuncuyla hem de kulübü Swansea ile her konuda anlaşmaya vardığını ve resmi açıklamanın çok kısa bir süre içinde yapılacağını kaydetti.

Geçtiğimiz devre arasında West Ham United'dan 22,8 milyon euro'ya alınan Ayew'in takımın küme düşmesinin ardından İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor.

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