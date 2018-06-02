Fenerbahçe'de tarihi kongre

Türk futbol tarihinin en büyük başkanlık seçimi başladı. Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç ve Aziz Yıldırım Kadıköy Ülker Stadyumu’nda geldi.

Bir yanda Aziz Yıldırım, diğer tarafta Ali Koç... 26 bin 2 üyenin oy hakkının olduğu kongrenin ilk gününde adaylar son kez üyelere seslenecek. ÜlkerStadı'ndaki seçime rekor katılım beklenirken, yarın sandığa gidilecek!



Fenerbahçe Kulübü, Seçimli Olağan Genel Kurulu bugün resmen başlıyor. Hem Sarı-Lacivertliler'in hem de diğer futbolseverlerin yakından takip ettiği tarihi kongrede 20 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım ile eski yöneticilerden Ali Koç, başkanlık için yarışacak... Son haftalarda karşılıklı yapılan açıklamalarla tansiyon iyice yükselirken, kongrenin ilk gününde adaylar, son kez üyelere seslenecek.



Son olarak 28 Nisan'da gerçekleştirilen Divan Kurulu'nda yan yana bulunan Yıldırım ve Koç, 35 gün sonra ilk kez karşı karşıya gelecek. Her iki ismin de yine sert eleştirilerde bulunması beklenirken, Türkiye'nin gözü Kadıköy'de olacak.







SANDIK SAYISI 38



Rekor katılımın beklendiği ve kulüp tarihinde ilk kez statta düzenlenecek olan genel kurulda, aidatını yatıran 26 bin 2 üye oy kullanabilecek. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması, adayların son konuşmalarını yapmasının ardından söz almak isteyen üyeler de kürsüye çıkıp açıklamalarda bulunacak. Yarın ise üyeler sandığa gidecek. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 38 sandıkta gerçekleştirilecek. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, Sarı-Lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.







20 BİN KATILIM BEKLENİYOR!Seçimli olağan genel kurulunkatılımla kulüp tarihine geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kongrede 20 binin üzerinde üyenin oy kullanması bekleniyor. Kulüp tarihindeki önceki katılım rekoru 2-3 Haziran 2013'te gerçekleşen kongrede kırılmıştı. Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ali Aydınlar'ı geçerek yeniden başkan olduğu kongrede 9 bin 380 oy kullanılmıştı. Yarın başlayacak kongrede, 2013 yılındakikatılımın iki katına ulaşılması tahmin ediliyor. Ayrıca bu seçimde Sarı-Lacivertli kulübün en fazla oy alan başkanı da belli olacak. Önceki, 2013'te 6 bin 821 oy alan Yıldırım'a aitti.İLK KEZ STATTA OLACAKSarı-lacivertli kulübün kongresine ilk kez bir stat ev sahipliği yapacak. Daha önce birçok tesiste kongresi gerçekleşen sarı-lacivertli kulübün bu genel kurulu, geniş katılım sayısı nedeniyle Ülker Stadı'na alındı.Sahanın içine konuşmaların yapılması için kürsü kurulacak, ayrıca oy verme işlemi için sandıklar da saha içine konulacak. Üyeler Ülker Stadı'nda Fenerium Tribünü'ne giriş yapacak. Bu tribüne sığılmaması durumunda ise kale arkası tribünlerine de genel kurul üyeleri alınacak.