banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
86105
ALTIN
219.123
DOLAR
5.7904
STERLİN
7.3748
EURO
6.5937
Bakanlar Kurulu Ekonomik Önlemler Gündemiyle Toplandı!
BAKANLAR KURULU TOPLANDI
Resmi Gazeteden Haberler...
ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ
Esnaf Kan Ağlıyor…!
ESNAF KAN AĞLIYOR!
Özveren teminatı yerine getiremedi
ÖZVEREN TEMİNATI YERİNE GETİREMEDİ
banner282
Flaş Haber
Esnaf Kan Ağlıyor…!
Kapat

Feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı

Van'dan, Ankara'da düzenlenecek AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne giden kadınları taşıyan otobüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, biri ağır 13 kişi yaralandı.

Feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı

Van'dan, Ankara'da düzenlenecek AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne giden kadınları taşıyan otobüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, biri ağır 13 kişi yaralandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 08:54
Feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı

Van'dan, Ankara'da düzenlenecek AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne giden kadınları taşıyan otobüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, biri ağır 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, AK-Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'ne katılmak üzere yola çıkan kadınları taşıyan, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otobüs,Gevas ilçesi Balaban mevkisinde karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı, otobüsteki 12 kişi de hafif yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Giden Suriyelilerin sayısı 31 bine ulaştı
Giden Suriyelilerin sayısı 31 bine ulaştı
Deşifre olmamak için 'Fettoş' demiş
Deşifre olmamak için 'Fettoş' demiş
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 17 Ağustos dolar fiyatları )
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 17 Ağustos dolar fiyatları )
17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. Yılı Depremde Hayatını Kaybedenler, Sultanahmet Meydanı'nda Düzenlenen Törenle Anıldı
17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. Yılı Depremde Hayatını Kaybedenler, Sultanahmet Meydanı'nda Düzenlenen Törenle Anıldı
Naim Süleymanoğlu'nun DNA Raporu Dava Dosyasında
Naim Süleymanoğlu'nun DNA Raporu Dava Dosyasında
'Ara Güler Müzesi' Açıldı!
'Ara Güler Müzesi' Açıldı!
Başakşehir uzatmada yıkıldı
Başakşehir uzatmada yıkıldı
'99 Marmara Depremi Anma Etkinlikleri' yapıldı
'99 Marmara Depremi Anma Etkinlikleri' yapıldı
Anayasa Mahkemesi'nden CHP milletvekillerinin başvurusuna ret
Anayasa Mahkemesi'nden CHP milletvekillerinin başvurusuna ret
PAEM'de yaş sınırı değişti
PAEM'de yaş sınırı değişti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim