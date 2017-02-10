Fbı'nın 2 Saatte Yaptığı Testi 34 Dakikaya İndirdi

ÇALIŞTIĞI ÜNİVERSİTEDE 15 YIL BOYUNCA 100 BİNE YAKIN GENETİK TEST YAPAN GENETİK BİLİMCİ DOÇ. DR. HÜSEYİN ONAY, ÜNİVERSİTENİN TEKNOPARKINDA KURDUĞU ŞİRKETTE YERLİ İMKÂNLARLA "SÜPER HIZLI DNA TEMELLİ KİŞİ TANIMLAMA KİTİ" GELİŞTİRDİ

DOÇ. DR. ONAY: "NORMALDE EN AZ 6 SAATTE YAPABİLECEĞİNİZ BİR TEST. BUNU FBI YAKLAŞIK 2 SAATTE YAPIYOR. ŞU ANDA AR-GE SÜRECİNİN TAM ORTASINDAYIZ, 34 DAKİKAYI YAKALADIK. BU DA BİZİ ŞU ANDA EN HIZLI KİŞİ TANIMLAMA TESTİ YAPAN YER HALİNE GETİRİYOR"

"ŞU ANDA ADLİ TIP VE TIP UYGULAMALARI OLARAK KULLANILSA DA POTANSİYEL KULLANIM ALANLARI ARASINDA ÜLKE SINIR KAPILARINDAN GİRİŞTEKİ PASAPORT KONTROLLERİ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL KASALARA GİRİŞ, KOZMİK ODA GİRİŞLERİ GİBİ YERLER VAR"

İzmir, 10 Şubat 17 : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Onay, geliştirdiği "süper hızlı DNA temelli kişi tanımlama kiti" ile test süresini 6 saatten 34 dakikaya indirdi. Yerli imkânlarla geliştirilen test kitinin yurt dışından alımı önleyerek ülke ekonomisine de katkı sağlaması öngörülüyor.

Çalıştığı üniversitede 15 yıl boyunca 100 bine yakın genetik test yapan Doç. Dr. Onay, 1,5 yıl önce üniversite bünyesindeki teknoparkta şirket kurarak yerli ve hızlı DNA test kitleri geliştirmek amacıyla çalışmaya başladı. Türkiye'nin her yıl onlarca milyon lira vererek yurt dışından aldığı genetik test kitlerini yerli imkânlarla geliştiren Onay, kitlerin maliyetini de düşürdü.

Doç. Dr. Onay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DNA'ya bakılarak yüzde 100 güvenilirlikle kimlik tanımlaması yapılabildiğini vurguladı.

DNA testlerinin süresini kısaltmak için test aşamalarını çeşitli yollarla hızlandırdıklarını dile getiren Onay, "Örneğin DNA'nın hücrelerden izole edilmesi süreci var, rutin bir işlem. Biz zamandan kazanmak amacıyla izolasyon işlemi yerine tükürükte serbest halde bulunan, bir izolasyon çalışması gerektirmeyen DNA örneklerini kullandık." dedi.

TÜRK BİLİM ADAMLARI FBI'YI SOLLADI

Doç. Dr. Onay, bu yolla yaklaşık zamandan kazanıldığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Rutin laboratuar koşullarında normalde en az 6 saatte yapabileceğiniz bir test. Bunu FBI rutinde yaklaşık 2 saatte yapıyor. Bizim süreç optimizasyonunda yakalamaya çalıştığımız rakam 30 dakika. Şu anda Ar-Ge sürecinin tam ortasındayız, 34 dakikayı yakaladık. Bu da bizi şu anda en hızlı kişi tanımlama testi yapan yer haline getiriyor."

"PASAPORT YERİNE KULLANILABİLİR"

DNA temelli kişi tanımlamanın şu anda adli tıp ve tıpta kullanıldığını, yüzde 100 güvenilir olması sebebiyle üst düzey güvenlik gerektiren yerlerde de rahatlıkla kullanılabileceğini aktaran Onay, bunun ülkeye girişteki pasaport kontrolleri, bankacılık sektöründe kişisel kasalara ulaşım, kozmik oda girişlerinde de tercih edilebileceğini ifade etti.

Pasaportların bile sahtesinin yapılabildiğine işaret eden Doç. Dr. Onay, şunları söyledi:

"DNA testleri dünyadaki herkesi birbirinden ayırt edebilecek nitelikte. Burada önemli problem, kimse bir ülkeye girerken DNA analizinin yapılması için 2 saat beklemez. 30 dakika da beklenebilecek bir süre değil ama dünyada en hızlı yapılan testi siz 2 saatten 30 dakikaya düşürüyorsanız 5 dakikaya düşürecek en güçlü aday da siz oluyorsunuz. Mesela pasaport yerine kullanılabilir. Hayalimiz şu, özel bir kâğıda tükürük örneğini damlattığınızda süper hızlı bir işleyecek bir cihaz sayesinde birkaç dakika içinde sizin kim olduğunuz anlaşılacak."

"HIZLI TEST KİTİNİN GELİŞİMİ DEVAM EDİYOR"

DNA test kiti çalışmalarının iki yönlü devam ettiğini, bir yönünün yerli test kiti üretimi olduğunu anlatan Onay, ithal kitlerin yerini almasını istedikleri yerli kitleri 3 ay önce satışa sunduklarına işaret etti.

Süper hızlı DNA test kitinin Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Doç. Dr. Onay, şu an yakaladıkları 34 dakikalık süreci ilk etapta 30 dakikaya indirmeye çalıştıklarını söyledi. Onay, daha sonraki aşamalarda bu sürenin 10 dakika ve 5 dakikaya doğru ilerleyeceğini ifade etti.

Doç. Dr. Onay, çalışması için patent başvurusu yaptığını da dile getirerek çalışmayı 2-3 yıl içerisinde sonuçlandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

(AA/RU/ÖK)