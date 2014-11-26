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Fazla Kilo Ve Obezite Kanser Sebebi!

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu'nun yaptığı bir araştırma, fazla kilo ve obezitenin 2012'deki yeni kanser vakalarının yüzde 3,6'sından sorumlu olduğunu ortaya koydu.

Fazla Kilo Ve Obezite Kanser Sebebi!

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu'nun yaptığı bir araştırma, fazla kilo ve obezitenin 2012'deki yeni kanser vakalarının yüzde 3,6'sından sorumlu olduğunu ortaya koydu.

26 Kasım 2014 Çarşamba 12:53
Fazla Kilo Ve Obezite Kanser Sebebi!
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184 ÜLKEYİ KAPSAYAN ARAŞTIRMAYA GÖRE, 2012'DE FAZLA KİLO VE OBEZİTE NEDENİYLE YAKLAŞIK 481 BİN YENİ KANSER VAKASINA RASTLANDI

 Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu'nun yaptığı bir araştırma, fazla kilo ve obezitenin 2012'deki yeni kanser vakalarının yüzde 3,6'sından sorumlu olduğunu ortaya koydu.

Kurumun 184 ülkeyi kapsayan araştırması 2012'de fazla kilo ve obezite nedeniyle yaklaşık 481 bin yeni kanser vakasına rastlandığını gösterdi.

Araştırmada, gelişmiş ülkelerde aşırı kilo ve obeziteye bağlı kanser vakalarına daha fazla rastlandığı, özellikle Kuzey Amerika'da 2012'de 111 bin yeni kanser vakasının saptandığı, bunun da dünya genelindeki yeni vakaların yaklaşık dörtte biri anlamına geldiği belirtildi.

Avrupa ve Doğu Avrupa'da aşırı kilo ve obeziteye bağlı kanser vakalarının sayısının 65 bin olduğu kaydedilen araştırmada, en az vakanın Sahraaltı Afrikası'nda bulunduğu ( 7300 vaka) vurgulandı.

KADINLARDA RİSK DAHA FAZLA 

Araştırma, fazla kilolu ve obez kadınların kansere yakalanma riskinin erkeklerden daha fazla olduğunu da gösterdi.

Erkeklerde aşırı kilonun 2012'de yeni kanser vakalarının yüzde 1,9'u ( 136 bin vaka), kadınlarda ise yüzde 5,4'ünden (345 bin vaka) sorumlu olduğu belirtildi.

Araştırmanın sonuçları "The Lancet Oncology" dergisinde yayımlandı.

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