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Fazilet Hanım ve Kızları final yapıyor

Genç isimlerin öne çıkmasını sağlayan Star TV'nin iddialı dizilerinden Fazilet Hanım ve Kızları reyting kurbanı oldu.

Fazilet Hanım ve Kızları final yapıyor

Genç isimlerin öne çıkmasını sağlayan Star TV'nin iddialı dizilerinden Fazilet Hanım ve Kızları reyting kurbanı oldu.

22 Mayıs 2018 Salı 21:16
Fazilet Hanım ve Kızları final yapıyor

Fazilet Hanım ve Kızları final yapıyor

Star TV iddialı dizilerinden Fazilet Hanım ve Kızları final kararı aldı.
 

Genç isimlerin öne çıkmasını sağlayan Star TV'nin iddialı dizilerinden Fazilet Hanım ve Kızları reyting kurbanı oldu.

Sette Burukluk Var 

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Birçok dizideki gibi senaryo hataları nedeniyle final kararı alınan Fazilet Hanım ve Kızları dizi setinde büyük bir burukluk var. Dizinin final bölümünün çekimleri de başlayacak ve oyuncular son kez sette bir araya gelecek.

Genç İsimlerin Yıldızını Parlattı 

Alp Navruz, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Afra Saraçoğlu  gibi genç isimlerin öne çıkmasını sağlayan dizide Nazan Keşal , Mahir Günşitay ve Tolga Güieç gibi iddialı isimler yer aldı.

Bir Süre Reytinglerde Yüzleri Güldürdü

Dizi uzun süre reytinglerde kabul edilebilir seviyenin üzerinde seyretti. Hatta bir sezon daha yayınlanma ihtimali çok kuvvetliydi.

Anahtar Kelimeler:
StarTVFaziletHanımKızları
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