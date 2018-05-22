Fazilet Hanım ve Kızları final yapıyor
Star TV iddialı dizilerinden Fazilet Hanım ve Kızları final kararı aldı.
Genç isimlerin öne çıkmasını sağlayan Star TV'nin iddialı dizilerinden Fazilet Hanım ve Kızları reyting kurbanı oldu.
Sette Burukluk Var
Genç İsimlerin Yıldızını Parlattı
Alp Navruz, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Afra Saraçoğlu gibi genç isimlerin öne çıkmasını sağlayan dizide Nazan Keşal , Mahir Günşitay ve Tolga Güieç gibi iddialı isimler yer aldı.
Bir Süre Reytinglerde Yüzleri Güldürdü
Dizi uzun süre reytinglerde kabul edilebilir seviyenin üzerinde seyretti. Hatta bir sezon daha yayınlanma ihtimali çok kuvvetliydi.