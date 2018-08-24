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Fazıl Say'ın annesi Ayşe Güngür Say vefat etti

Ünlü müzisyen Fazıl Say’ın annesi Ayşe Güngür Say tedavi gördüğü Bodrum’da hayatını kaybetti.

Fazıl Say'ın annesi Ayşe Güngür Say vefat etti

Ünlü müzisyen Fazıl Say’ın annesi Ayşe Güngür Say tedavi gördüğü Bodrum’da hayatını kaybetti.

24 Ağustos 2018 Cuma 16:02
Fazıl Say'ın annesi Ayşe Güngür Say vefat etti

Ünlü müzisyen Fazıl Say’ın annesi Ayşe Güngür Say tedavi gördüğü Bodrum’da hayatını kaybetti.

Uzun zamandır tedavi gören Ayşe Güngür Say bugün hayatını kaybetti. Acı haberi sevenleriyle paylaşan Fazıl Say; ‘Sevgili annem Ayşe Güngür Say'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Cenazesi, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü, öğle namazının ardından, Bodrum Bitez Köy İçi Camii'nden kaldırılacaktır. Sevenlerinin başı sağ olsun.' açıklamasını yaptı.



'Annem hep hayatın gerçeklerinden bahsederdi'

Annesi Ayşe Güngör Say'ı iki gün önce evine Bodrum'daki evine getiren Fazıl Say bu fotoğrafı paylaşıp altına şunları yazmıştı; “Annemi ziyaret. Bodrum 21.08.2018 2 ay hastane yoğun bakım ertesi Artık evde annem, derinleşen bitkisel hayat boyutunda, nefes alma ve beslenme artık makinelere bağlı, en azından evinde, artık fazla yaşamsal reaksiyonları da kalmadı, ben en azından evinde olmasını daha doğru buluyorum .Bu zor mertebede, bakıcıları ve en yakınları Güler, Halise , Özay ve Meryem'e içtenlikle teşekkürlerimle. Annem hep “hayatın gerçekleri”nden bahsederdi, doğrudur. Şu günlerde Gerçekleri kabullenmesi de zor.” 

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