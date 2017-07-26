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26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:32

Fatih Terim Milli Takımı Bıraktı

Fatih Terim Milli Takımı Bıraktı
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Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, görevinden istifa etti. Levent'te TFF yetkilileri ile bir araya gelen Fatih Terim, Milli Takım'ı bıraktı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, sürpriz bir karara imza attı. Terim, Milli Takım’daki görevinden istifa etti.Bir açıklama yapan Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören: “Fatih Terim, Türkiye Futbol Direktörlüğünü bıraktı. Karşılıklı anlaşarak görevden ayrıldı” dedi.

Habere göre Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, TFF’nin Levent’teki tesislerinde bir araya geldi ve Milli Takım’ı bıraktı. Terim’in federasyon ile anlaşarak milli takımı bıraktığı öğrenildi. 
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Fatih Terim Milli Takımı Bıraktı
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