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Fatih Portakal'dan Bahçeli'ye sert sözler...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli cumhurbaşkanıadaylarının 100 bin imza ile belirlenmesine ilişkin olarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Tartışılsın diye söylüyorum" notuyla "100 bin imzada FETÖ taraması yapılacak mı" diye sorarak "FETÖ'nün seçmen ayağı" ifadesini kullandı.

Fatih Portakal'dan Bahçeli'ye sert sözler...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli cumhurbaşkanıadaylarının 100 bin imza ile belirlenmesine ilişkin olarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Tartışılsın diye söylüyorum" notuyla "100 bin imzada FETÖ taraması yapılacak mı" diye sorarak "FETÖ'nün seçmen ayağı" ifadesini kullandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:10
Fatih Portakal'dan Bahçeli'ye sert sözler...

Fatih Portakal'dan Bahçeli'ye sert sözler

Fox Tv ana haber sunucusu Fatih Portakal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sert sözlerle yüklendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli cumhurbaşkanıadaylarının 100 bin imza ile belirlenmesine ilişkin olarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Tartışılsın diye söylüyorum" notuyla "100 bin imzada FETÖ taraması yapılacak mı" diye sorarak "FETÖ'nün seçmen ayağı" ifadesini kullandı.

Bahçeli’nin tartışma yaratan bu sözlerini FOX TV ana habere taşıyan Fatih Portakal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sert sözlerle yüklendi. 

ZAN ALTINDA BIRAKIYOR

Portakal, Bahçeli'ye yönelik şunları söyledi; Bahçeli’nin bu sözü korkutuyor. Bahçeli bu cümlesiyle neredeyse tüm seçmenleri zan altında bırakıyor. Özellikle de imza vermeye gidecek olanları. Bu sözler talihsizliktir. Sizi de bizi de imza atmaya gidecekleri de zan altında bırakıyor. Sayın Bahçeli çıkıp şunu şunu kast etmedim demesi lazım. Seçmenleri korkutmaya ve yıldırmaya çalışıyor. Seçmenlerin sandığa gitmelerine engel olmak istiyor. 

ANKETLERDE BİR SIKINTI MI VAR?

Neden yaptınız diye sormak bir yurttaş olarak benim hakkım. Bir sıkıntı mı var böyle konuşuyorsunuz. Bir bilginiz mi var? Anketlerden gelen sıkıntıdan dolayı mı böyle yapıyorsunuz? Bu sözünüzü düzeltmeniz lazım çünkü insanları zan altında bırakıyorsunuz. 

Anahtar Kelimeler:
FoxTVFatih PortakalBahçeli
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