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Fatih Portakal: Artık umut vermiyorsunuz Kemal bey!

24 Haziran seçim sonuçları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Portakal “Artık umut vermiyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu" dedi.

Fatih Portakal: Artık umut vermiyorsunuz Kemal bey!

24 Haziran seçim sonuçları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Portakal “Artık umut vermiyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu" dedi.

26 Haziran 2018 Salı 23:18
Fatih Portakal: Artık umut vermiyorsunuz Kemal bey!

Fatih Portakal: Artık umut vermiyorsunuz Kemal bey!

24 Haziran seçim sonuçları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Portakal “Artık umut vermiyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kameralar karşısında yaptığı seçim değerlendirmesi ve “Seçimlerin asıl kaybedeni AKP'dir.” Sözleri haber bültenlerinde oldukça geniş yer buldu.

FOX spikeri Fatih Portakal da Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ekrana getirmeden önce kendi yorumlarını da izleyicilere aktardı.

"ARTIK UMUT VEREMİYORSUNUZ!"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 seçime girdiğini ve bu seçimlerin hepsinden mağlup ayrıldığını söylerken “ Kılıçdaroğlu AKP kaybetti diyor ama 9 kez yenile bir CHP'den bahsediyoruz. Yüzde 22'lik bir oy oranına sahip bir parti var. Önemli olan iktidar için yürüyebilmek, Yürüyebilecek misiniz? Artık umut ve heyecan veremiyorsunuz sayın Kılıçdaroğlu' dedi. 


“ACABA İNCE VE KILIÇDAROĞLU KARŞI KARŞIYA GELİR Mİ?”

Fatih Portakal, Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası açıklamarını da değerlendirerek, “Direk konuşmuyorlar. İmalar üzerinden konuşuyorlar. Acaba bu ikiliyi karşı karşıya getirir mi?” ifadelerini kullandı.

“HAKSIZ YERE ELEŞTİRİLİYORUZ”

Haksız yere eleştirdiğinizi düşünüyorum Pazar yerinden beri. Biz sadece kendi işimizi yapıyoruz. Seçim akşamının bir sorumlusu varsa o da CHP yöneticileridir. Gazeteci nasıl tanımlanıyor “mayın tarlarında yürüyen kişi” Herkesin mualif olan insanların televizyona çıkamadığı bir ortamda herkese kapılarımızı açıyoruz.”

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