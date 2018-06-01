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“Fatih“ Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak için Antalya'ya gitmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

“Fatih“ Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak için Antalya'ya gitmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

01 Haziran 2018 Cuma 13:29
“Fatih“ Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak için Antalya'ya gitmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz'de sondaj yapmak için kullanacağı 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemi saat 12.45'te Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

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"Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi" unvanına sahip gemi, saat 14.50'de Çanakkale önlerine ulaştı.

Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Antalya'ya giden gemiye Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen "Fatih", 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği yeteneğine sahip.

Fatih sondaj gemisi, Norveç'in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı'ndan yola çıkarak 29 Aralık 2017'de Çanakkale Boğazı'ndan geçmiş, 31 Aralık 2017'de Kocaeli Dilovası'ndaki limana ulaşmıştı.
 

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Son Güncelleme: 01.06.2018 18:14
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