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Fahri Kasırga Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'yı atadı.

Fahri Kasırga Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'yı atadı.

03 Ağustos 2018 Cuma 08:17
Fahri Kasırga Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

Fahri Kasırga Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'yı atadı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklara ve başdanışmanlıklara atamalar yapılmaya devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına bugüne kadar devlet kademelerinde önemli görevler üstlenen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga'yı atadı.

Fahri Kasırga kimdir?

Fahri Kasırga, 1953'te Rize'nin Çayeli ilçesinde doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesini bitiren Kasırga, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1977'de mezun olduktan sonra 1978'de Rize hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Erzurum-Olur Cumhuriyet Savcı Yardımcısı, Trabzon-Çaykara, Sakarya-Karasu Cumhuriyet Savcılığı ve Fatsa, Diyarbakır, Kocaeli ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunan Kasırga, 3 Ekim 2003'te Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına getirildi.

Kasırga, 22 Temmuz 2007'deki genel seçimler öncesi 8 Mayıs-29 Ağustos 2007 arasında adalet bakanı olarak görev yaptı.

Efkan Ala'nın İçişleri Bakanı olmasının ardından 20 Ocak 2014'te Başbakanlık Müsteşarlığına atanan Kasırga, 11 Eylül 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine getirilmişti.

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