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Facebook'ta Tanıştı,Ormanda Dehşeti Yaşadı!

Romanya’da korkunç olay! Facebook üzerinden tanışıp buluştuğu kadını ormanlık alana götürüp tecavüz etti.

Facebook'ta Tanıştı,Ormanda Dehşeti Yaşadı!

Romanya’da korkunç olay! Facebook üzerinden tanışıp buluştuğu kadını ormanlık alana götürüp tecavüz etti.

13 Aralık 2014 Cumartesi 18:08
Facebook'ta Tanıştı,Ormanda Dehşeti Yaşadı!
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Eliza Dragne, Facebook üzerinden Nicu Alin Cristea ile tanıştı. Genç kadın, Cristea’nın buluşma teklifini kabul etti. Kendini insani yardım görevlisi olarak tanıtan Cristea, vaktini yetim çocuklara adadığını söyledi. İnşaatlarda çalışan adam, kadını bar yerine ormanlık alana götürdü. Burada kadına tecavüz eden adam, kadını dövdü ve boğarak öldürmeye çalıştı. Boynuna tornavida saplayan Cristea, kadın hareketsiz kalınca öldüğünü zannedip, cep telefonunu aldı ve Facebook’tan kendisiyle irtibat kurduğunu gösteren tüm delilleri sildi.

30 yaşındaki Eliza, yola sürünmeyi başardı ve polise haber verildi. Polis ve ambulansın ormanlık alana ulaşması saatler sürdü. Hava ambulansıyla hastaneye kaldırılan Eliza hastanede polislere kendisine saldıranın Cristea olduğunu söyledi. Doktorlar yaşatmak için çabalasa da Eliza Dragne komaya girdi ve hayatını kaybetti. Polis, saldırganı evinde arkadaşlarıyla parti yaparken yakaladı. Cristea, karısıyla evliliklerinin birinci ayını kutluyordu. Saldırı iddialarını reddeden Cristea’nın savunmasını Eliza’nın ifadesi çökertti. Zanlı tutuklandı. Eliza’nın organları 3 kişinin hayatını kurtardı. 

Son Güncelleme: 13.12.2014 18:10
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Facebookta Tanıştılar Ormanda Dehşeti YaşadıKıbrıs Manşet
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