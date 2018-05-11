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 F-35'lerin yeni yuvaları belli oldu!

Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanan ilk uçak gökyüzü ile tanıştı. 10 Mayıs’ta Fort Worth Teksas’taki Lockheed Martin tesislerinden havalanan 18-001 kuyruk numaralı uçak, Test Pilotu Commander Wilson tarafından uçuruldu.

 F-35'lerin yeni yuvaları belli oldu!

Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanan ilk uçak gökyüzü ile tanıştı. 10 Mayıs’ta Fort Worth Teksas’taki Lockheed Martin tesislerinden havalanan 18-001 kuyruk numaralı uçak, Test Pilotu Commander Wilson tarafından uçuruldu.

11 Mayıs 2018 Cuma 09:44
 F-35'lerin yeni yuvaları belli oldu!

 F-35'lerin yeni yuvaları belli oldu

Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanan ilk uçak gökyüzü ile tanıştı. 10 Mayıs’ta Fort Worth Teksas’taki Lockheed Martin tesislerinden havalanan 18-001 kuyruk numaralı uçak, Test Pilotu Commander Wilson tarafından uçuruldu.


Türk Silahlı Kuvvetleri, ilk teslimatı 21 Haziran'da yapılacağı belirtilen F-35 savaş uçaklarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Pilot eğitimlerinin tamamlanması ve ikinci uçağın da tesliminin ardından F-35'lerin Malatya'da konuşlu 7. Ana Jet Üs Komutanlığına getirilmesi planlanıyor. F-4'lerin yerini alacak beşinci nesil savaş uçakları için üs komutanlığındaki hazırlıklarla hangarların yapım çalışmaları devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
F-35TSKMalatya
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