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Evlilik Kalp Hastalığı Ve Felç Riskini Azaltabiliyor

Ankara, 20 Haziran 18 : Evliliğin, kap hastalığı ve felç ile bunlara bağlı ölüm riskine karşı koruyucu olabildiği belirlendi.

Evlilik Kalp Hastalığı Ve Felç Riskini Azaltabiliyor

Ankara, 20 Haziran 18 : Evliliğin, kap hastalığı ve felç ile bunlara bağlı ölüm riskine karşı koruyucu olabildiği belirlendi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:56
Evlilik Kalp Hastalığı Ve Felç Riskini Azaltabiliyor

Ankara, 20 Haziran 18 : Evliliğin, kap hastalığı ve felç ile bunlara bağlı ölüm riskine karşı koruyucu olabildiği belirlendi.
"ScienceDaily"nin haberine göre, sonuçları "Heart" dergisinde yayımlanan çalışmada, medeni durumun, kalp hastalığı ve felç ile ilgili belirleyici bir faktör olabileceği belirtildi.
Kalp ve damar hastalıklarının yaklaşık yüzde 80\'ninde yaş, cinsiyet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara tüketimi ve diyabet gibi risk faktörleri etkili olurken, kalan yüzde 20\'yi etkileyen faktörler belirsizliğini koruyor.
1963 ile 2015 yılları arasında yayımlanan 225 çalışmadan 34\'ünden yararlanan araştırmacılar, Avrupa, İskandinavya, Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Asya\'dan 42 ve 77 yaşları arasındaki 2 milyondan fazla insanı çalışmaya dahil etti.
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Verilerin analizi, evli olanlarla kıyaslandığında yalnız yaşayanlarda (hiç evlenmemiş, boşanmış ya da dul kalmış) kardiyovasküler hastalık görülme riskinin yüzde 42 ve koroner arter kalp hastalığı görülme riskinin yüzde 16 arttığını ortaya koydu.
Çalışmada, evlilere oranla evli olmayanlarda koroner kalp hastalığına bağlı ölüm riskinin yüzde 42, felce bağlı ölüm riskinin yüzde 55 daha fazla olduğu belirtildi.
Sonuçlar, boşanmanın hem erkekler hem de kadınlar için kalp hastalığı riskini yüzde 35 artırdığını, her iki cinsiyetten dulların felç geçirme olasılığının ise yüzde 16 daha yüksek olduğunu gösterdi.
(AA/GÖZ/GUR)
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