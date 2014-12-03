Evliliğin 3'üncü Ayında Şoke Eden Hastalık

Ordu’nun Fatsa ilçesinde özel bir kurumda müdürlük yapan 29 yaşındaki Mürteza İkis, özel bir hastanede tıbbı sekreter olarak çalışan 26 yaşındaki Sultan Demirbaş ile evlendi. Evliliklerinin üçüncü ayında Sultan Demirbaş İkis aniden rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede hastalığına teşhis konulamayıp evine gönderildi. Durumu ağırlaşan ve yeniden hastaneye kaldırılan genç kadın, bu kez Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Samsun’da omuriliği iltihabı teşhisi konulan Sultan Demirbaş İkis, boynundan altı felç olunca yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.



Müdürlük yaptığı işinden ayrılan Mürteza İkis, eşinin tedavisi için evini Samsun’un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’ne taşıdı.

22 aydır fizik tedavi gören eşini her gün hastaneye fizik tedaviye götürüp evinde bakımını da üstlenen Mürteza İkis, eşine baktığı için çalışamadığından zor günler yaşadıklarını ve hayırsever vatandaşlardan destek beklediğini söyledi.







GÜÇSÜZLÜK VE BAŞ DÖNMESİ...



Mürteza İkis, "Eşimi 22 ay önce güçsüzlük ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırdık. Tetkiklerde omurilik iltihabı olduğu anlaşıldı. Eşimin bakımı çok ağır. Ben de bu yüzden ona sahip çıkıp tedavisine yardımcı olup ve bu zor gününde kendisine moral ve destek vermek için işimden ayrıldım. Boynundan aşağısı felç iken eşim yapılan tedavilerle şu anda sadece belinden aşağısı tutmuyor. Tedavisinde ilerlemeler var. Maddi yönden sıkıntı içindeyiz. Eşimin tedavisi için paraya ihtiyacımız var" dedi.



EŞİM BENİ TERK EDER Mİ DİYE KORKTUM



Sultan Demirbaş İkis ise, "Bu günlere eşimin sayesinde geldik. Kendisi özel bir sektörde müdürlük yapıyordu ve işini bırakmak zorunda kaldı. 22 aydır hastayım ve eşimde 22 aydır çalışmıyor. Bugüne kadar ailemizin ve akrabalarımızın desteğiyle geldik. Bundan sonra tıkanıyoruz. Tedavi masraflarım çok fazla. " diye konuştu.



Eşinin kendisini terk edeceği korkusu yaşadığını ifade eden Sultan Demirbaş İkis, "Rahatsızlanıp yoğun bakım servisine yatırıldığım zaman ilk aklıma gelen ’eşim beni bırakır mı?’ korkusuydu. Bir gün boyunca yanıma kimseyi almadılar. Hep eşimin beni terk edeceğini düşündüm. Çünkü henüz 3 aylık evliydik. İlk 3 gün ölüm tehlikem varmış ve doktorlar eşimden başka birine söylememişler. Felçli kalacağım korkusuyla eşime ‘Beni bırakacak mısın?’ diye sordum. Beni bırakacak korkum vardı. Çünkü 3 aylık evliydim. Böyle şeyleri de duyuyoruz. O korkum vardı. Ancak, eşim bunu bana hissettirmedi. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.





