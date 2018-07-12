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Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti, buluşacağını sanıyordu ki...

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Çukurköprü köyünde evli bir kadına cinsel içerikli mesajlar çekip buluşma teklif eden şahsı köylüler yakalayıp meydan dayağı çekti.

Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti, buluşacağını sanıyordu ki...

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Çukurköprü köyünde evli bir kadına cinsel içerikli mesajlar çekip buluşma teklif eden şahsı köylüler yakalayıp meydan dayağı çekti.

12 Temmuz 2018 Perşembe 19:06
Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti, buluşacağını sanıyordu ki...

Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti, buluşacağını sanıyordu ki...

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Çukurköprü köyünde evli bir kadına cinsel içerikli mesajlar çekip buluşma teklif eden şahsı köylüler yakalayıp meydan dayağı çekti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çukurköprü köyünde yaşayan evli bir kadına cinsel içerikli mesajlar gönderen İ.G. adlı kişi, kadına buluşma teklif etti. Kadının durumu yakınlarına haber vermesi üzerine yakınları buluşma teklifini kabul etmesini söyledi.

Mesaj çektiği kadınla buluşacağını zanneden İ.G., köye gelince karşısında kadının yakınlarını ve köylüleri buldu. Köylüler ve kadının yakınları tarafından dövülen, linç edilmekten son anda kurtulan İ.G. hakkında kadın şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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