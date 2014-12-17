Evli, 3 Çocuk Babası.,Barışmıyor Diye Sevgilisini Öldürdü!

Olay, gece yarısı Antalya’nın Aksu İlçesi’nde meydana geldi. Ticaretle uğraşan Zafer Üstündağ, kız arkadaşı olduğu öne sürülen ve kendisinden ayrılmak isteyen Canan Göktaş’ın çalıştığı markete giderek barışmak istedi. Üstündağ’ın barışma teklifini kabul etmeyen Göktaş, görüşmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Zafer Üstündağ, yanında taşıdığı bıçakla Göktaş’ı 4 yerinden bıçakladı. Göktaş, iş arkadaşlarınca çağrılan 112 Acil Servis ekibinin müdahalelerine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olay yerinde bekleyen Zafer Üstündağ’ı gözaltına aldı. Zafer Üstündağ, Antalya Emniyeti Cinayet Büro Amirliği’ne götürülürken Canan Göktaş’ın cesedi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Nevşehir’e gönderildi.



Diğer yandan Zafer Üstündağ’ın sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki sayfasında, ’Hiçbir şeye mecbur değilsin. Gitme. Yapamazsın oralarda. Bizi bitirme. Gitme öldürme beni’ şeklinde paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.