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Evdeki Koca Balkondan Giren Sevgiliyle Karşılaşınca

KÜTAHYA’da 25 yaşındaki Ali Bulut, ayrı yaşadığı aynı yaştaki eşi A.B.’nin oturduğu 2’nci kattaki eve merdiven dayayıp balkondan giren, eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen 35 yaşındaki Metin Kaya’yı bıçaklayarak öldürdü.

Evdeki Koca Balkondan Giren Sevgiliyle Karşılaşınca

KÜTAHYA’da 25 yaşındaki Ali Bulut, ayrı yaşadığı aynı yaştaki eşi A.B.’nin oturduğu 2’nci kattaki eve merdiven dayayıp balkondan giren, eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen 35 yaşındaki Metin Kaya’yı bıçaklayarak öldürdü.

08 Aralık 2014 Pazartesi 15:48
Evdeki Koca Balkondan Giren Sevgiliyle Karşılaşınca
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Olay dün saat 21.00 sıralarında Meydan Mahallesi Hendek Sokak’ta meydana geldi. A.B., eşi Ali Bulut’la aralarındaki geçimsizlik nedeniyle 6 ay önce oturduğu Kayseri’nden Kütahya’ya gelerek kadın sığınma evine yerleşti. Daha sonra A.B., Kütahya’da evli 2 çocuk babası Metin Kaya ile tanıştı ve sevgili oldu. İşsiz olduğu belirtilen A.B., 3 ay kaldığı sığınma evinden ayrılarak kendisine bir ev kiraladı ve Metin Kaya ile yaşamaya başladı.

EŞİNİ, BARIŞMAK İÇİN KAYSERİ’DEN ÇAĞIRDI


Eşi Ali Bulut ile zaman zaman telefonla görüşen A.B., eşiyle barışmaya karar verdi ve sevgilisi Metin Kaya’dan ayrılmak istedi. Kaya, ise bu isteği kabul etmedi.

Bu arada Ali Bulut, A.B.’nin isteği üzerine Kayseri’den Kütahya’ya geldi. Bulut çifti evde otururken eve Metin Kaya geldi. Kaya’yı eve almayan A.B., 155 Polis İmdat hattını arayıp yardım istedi. Gelen polis ekipleri Metin Kaya’yı evin bulunduğu yerden uzaklaştırdı.

MERDİVEN DAYAYIP BALKONDAN GİRDİ, ÖLDÜRÜLDÜ

Polislerin ayrılmasından sonra iddiaya göre Metin Kaya, getirdiği bir ahşap merdiveni dayayıp arka balkondan eve girdi. Bunun üzerine Ali Bulut ile Metin Kaya kavgaya tutuştu. Ali Bulut, Metin Kaya’yı kasığından ve bacağından bıçakladı. Bağırma sesleri üzerine komşuları polisi aradı. Ali Bulut, Metin Kaya’nın eve girerken kullandığı arka balkona dayalı merdivenden inerek kaçtı. Ağır yaralanan Metin Kaya 112 ambulansıyla kaldırıldığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

KADIN ÖNCE ’BEN BIÇAKLADIM’ DEDİ

Polis, kaçan Ali Bulut’u kısa sürede yakaladı. Ali Bulut ile eşi A.B. gözaltına alındı. A.B. önce polislere Metin Kaya’yı kendisinin bıçakladığını öne sürdü. Daha sonra ise olayı eşi Ali Bulut’un gerçekleştirdiğini söyledi.

Polis ekipleri bugün sabah saatlerinde Bulut çiftini olayın meydana geldiği eve getirerek tabikat yaptırdı. Tatbikatın ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Ali Bulut ile eşi A.B., buradaki işlemlerin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi.

 
Son Güncelleme: 08.12.2014 15:51
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