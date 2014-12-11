Evde Boğazı Kesilerek Öldürülmüştü Katili Tanıdık Çıktı!

İlçenin Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının 4'üncü Etap K1 3 numaralı dairede salı günü meydana gelen olayda, 3 aylık evli olan Büşra Çiftçi Kızılkaya, evine gelen kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.







Boğazından ve vucüdunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan genç kadın, komşularının haber vermesi üzerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Büşra Çiftçi Kızılkaya'nın ölümüyle ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, genç kadının eşi Emre Kızılkaya'nın işlettiği marangoz atölyesinde işçi olarak çalışan B.F. gözaltına alındı. B.F. dün geniş güvenlik önlemleri altında götürüldüğü emniyette sorgulandı.



CEBİNDEN 5 BİLEZİK ÇIKTI



Şüpheli B.F., sorgusunda cinayetle ilgisinin bulunmadığını söylerken, cebinden ise 5 bilezik çıktığı belirtildi. Gözaltına alınan B.F., sorgusunun ardından Büşra Çiftçi Kızılkaya'yı öldürmek şüphesiyle adliyeye sevk edildi. Şüpheli B.F., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece gece saatlerinde ise tutuklandı. B.F., canice adam öldürmek ve yağma suçlarından tutuklandığı belirtildi.