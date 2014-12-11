Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Evde Boğazı Kesilerek Öldürülmüştü Katili Tanıdık Çıktı!

Van'ın Erciş İlçesi'nde iki gün önce boğazı kesilerek öldürülen 21 yaşındaki Büşra Çiftçi Kızılkaya cinayeti ile ilgili eşi Emre Kızılkaya'nın işlettiği marangoz atölyesinde işçi olarak çalışan şüpheli B.F. gözaltına alınmıştı. B.F. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Evde Boğazı Kesilerek Öldürülmüştü Katili Tanıdık Çıktı!

Van'ın Erciş İlçesi'nde iki gün önce boğazı kesilerek öldürülen 21 yaşındaki Büşra Çiftçi Kızılkaya cinayeti ile ilgili eşi Emre Kızılkaya'nın işlettiği marangoz atölyesinde işçi olarak çalışan şüpheli B.F. gözaltına alınmıştı. B.F. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

11 Aralık 2014 Perşembe 14:17
Evde Boğazı Kesilerek Öldürülmüştü Katili Tanıdık Çıktı!
banner238

İlçenin Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının 4'üncü Etap K1 3 numaralı dairede salı günü meydana gelen olayda, 3 aylık evli olan Büşra Çiftçi Kızılkaya, evine gelen kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.



Boğazından ve vucüdunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan genç kadın, komşularının haber vermesi üzerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Büşra Çiftçi Kızılkaya'nın ölümüyle ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, genç kadının eşi Emre Kızılkaya'nın işlettiği marangoz atölyesinde işçi olarak çalışan B.F. gözaltına alındı. B.F. dün geniş güvenlik önlemleri altında götürüldüğü emniyette sorgulandı.

CEBİNDEN 5 BİLEZİK ÇIKTI

Şüpheli B.F., sorgusunda cinayetle ilgisinin bulunmadığını söylerken, cebinden ise 5 bilezik çıktığı belirtildi. Gözaltına alınan B.F., sorgusunun ardından Büşra Çiftçi Kızılkaya'yı öldürmek şüphesiyle adliyeye sevk edildi. Şüpheli B.F., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece gece saatlerinde ise tutuklandı. B.F., canice adam öldürmek ve yağma suçlarından tutuklandığı belirtildi. 

Son Güncelleme: 11.12.2014 14:18
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Manşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim