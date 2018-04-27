Eurasia Airshow İlklere Sahne Olacak



Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, hafta sonu büyük bir heyecana sahne olacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Anadolu Ajansı’nın "Global İletişim Ortağı" olduğu Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, hafta sonu halkın ziyaretine açılacak.

Etkinliğin organizatörü Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuar kapsamında dünyanın ikinci büyük kargo uçağı Antonov 124'ün yarın sabah itibarıyla Antalya'ya ineceğini ve sergilenmeye başlanacağını bildirdi. Kurt, "Bu Türkiye'de ilk olacak ve Antonov 124 Türkiye'de ilk kez gösteri uçuşu gerçekleştirecek." dedi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile Türk Hava Yollarına ait bir uçağın da ortak kol uçuşu yapacağını dile getiren Kurt, "Bu da Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek. Bir sivil uçakla askeri uçak ekipleri aynı anda gösteriyi ilk kez Türkiye'de yapacaklar. Doyumsuz bir seyir zevki olacak" diye konuştu.

Halkın etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Kurt, taleplerin 50 bini geçtiğini, hafta sonu 300 bin kişinin üzerinde bir seyirci kitlesini beklediklerini bildirdi.

Halkı ve havacılık tutkunlarını etkinliğe davet eden Kurt, şunları kaydetti:

"Halkımızı hafta sonu tüm programlarını bir kenara bırakıp Antalya Havalimanı'na EurasiaAirshow'a davet ediyorum. Bu eşsiz airshow, Almanya ve ABD'nin tüm baskılarına rağmen an itibarıyla Singapur Airshow'un bütün rakamlarını geçmiş durumda. Yarın akşam itibarıyla Dubai Airshow'un uçuş sayılarını geçmiş olacağız. İlkini gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonda, Türkiye'nin turizm kalbi Antalya'da, ülkenin havacılık ve savunma sanayisinde geldiği noktayı yarın vatandaşlarımıza göstereceğiz. Özellikle ATAK helikopterimiz, emniyet havacılık, jandarma havacılık ve sahil güvenlik ekiplerimizin her gün yapacağı 45'er dakikalık helikopter şovları inanılmaz bir keyif ve zevk verecek. Etkinliği kaçıranlar sonra bu fırsatı dünyanın hiçbir yerinde kolay kolay da yakalayamayacaklar. Bu seyir zevkine varmaları için önce tüm Antalyalıları, sonra da tüm Türkiye'yi davet ediyoruz. İstanbul ve Ankara'dan tüm uçuş biletleri tükenmiş durumda, yeni gelecek misafirlerimiz için biz de uçak bileti bulamıyoruz."



HAFTA SONU HEYECANIEtkinliğin halka açık son iki gününde ATAK helikopteri, Leonardo Alenia C-27J Spartan, Polonya Hava Kuvvetlerine ait MIG 29 ve CASA C-295M, Çekya Hava Kuvvetlerine ait Gripen, Ruslara ait SukhoiSuperjet 100 (RRJ-95) ve daha birçok uçak boy gösterecek. Nefes kesici uçuş gösterilerinin yer alacağı EurasiaAirshow'da ayrıca simülasyon gösterileri ve drone yarışları da gerçekleşecek.EurasiaAirshow'da sergilenecek Antonov 124'ün azami kalkış ağırlığı 392 bin kilogramı, azami yük kapasitesi 120 bin kilogramı buluyor.Azami seyir sürati saatte 865 kilometre, normal seyir sürati ise saatte 800 kilometre olan uçak, azami yükle 4 bin 500 kilometre uçabiliyor.Uçak, azami yükle minimum 3 bin metre, normal yükle gerekli 2 bin 520 metre pist uzunluğuna ihtiyaç duyuyor.Özellikleriyle dikkati çeken dev uçak, ayrıca mobil yükleme vinçlerine sahip.