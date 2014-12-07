Eskişehir'de Patlama!

Eskişehir'de 3 katlı binanın 2'nci katında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında Işıklar Mahallesi Savcıbey Sokak'taki 3 katlı Gökmen Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. Mutfakta gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtilen patlamada binadaki pencereler çerçeveleriyle birlikte sokağa fırladı, park halindeki otomobiller zarar gördü. Patlama ardından çıkan yangında dumanlar 3 katlı binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken üst katlardaki dairelerde mahsur kalanları araçlarından uzattıkları merdivenlerle indirdi. Yangın, kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı ve ilk belirlemelere göre patlamanın doğalgaz tesisatındaki kaçaktan kaynaklandığı sanılırken, yedek tutulan tüpgazdan çıkmış olabileceği ihtimali de araştırılıyor.