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Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu’dan Türkiye’ye Övgü

Kocaeli, 26 Ekim 18 : ski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreou,

Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu’dan Türkiye’ye Övgü

Kocaeli, 26 Ekim 18 : ski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreou,

26 Ekim 2018 Cuma 15:46
Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu’dan Türkiye’ye Övgü

Kocaeli, 26 Ekim 18 : ski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreou, "Türkiye hiçbir ülkenin yapmadığını yapıyor şu an ve milyonlara kapısını açıyor. Bunun kolay olmadığını biliyoruz. Bu muazzam görevi, sorumluluğu omuzlamak kolay değildir." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nce "Göç, Mültecilik ve İnsanlık" temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Kartepe Zirvesi\'nde konuşan Papandreou, Türk-Yunan ilişkilerinin birkaç sene önce biraz zorlayıcı olduğunu, neredeyse temas bile kurulmadığını fakat sonrasında birlikte çalışmaya başladıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak çıkar ve endişelere odaklanmaya başladıklarını dile getiren Papandreou, şöyle devam etti:

"İki ülke olarak ortak çıkarlarımız elbette var. Bu ortak çıkarlarımızı her iki tarafın da kazanacağı bir platforma oturtmak istedik. Nihayetinde Kıbrıs gibi zorlayıcı meseleler üstünde birlikte çalışmaya başladık. İki ülke arasındaki iş birliği çok önemli meyveler verebilir. Bu sonuçların oluşturacağı refah ve barış iki ülkeyi aşarak bölgeyi güçlendirebilir, bu göç dünyaya yansıyabilir, çok daha net ve iyi sonuçlar doğurabilir. Kosova zamanındaki Filistin meselesindeki iş birliğimizi hatırlıyorum, nüfusumuz hissedilmişti. Birlikte çalışabilirsek bu bütün bölgenin çıkarınadır. Bu mesajı elbette halklarımıza da aktarıyoruz ve vatandaşlarımızda pek çok farklı alanda birlikte çalışmakta. Ekonomimiz, turizm faaliyetlerimiz elbette tüm Avrupa\'yı kapsayacak nitelikte. Bu ruhu, mesajı güçlendirerek geleceğe taşımalıyız. Meseleler, sorunlar üzerine birlikte çalışabiliriz. Bu mülteci krizi de bize gösteriyor ki bu iş birliği ihtiyacı, karşılıklı anlayış, diyalog ve anlaşmalar çok önemli. Geçmişte belki imkansız gibi görünüyordu ancak elde ettiğimiz sonuçları bu iş birliği olmadan başaramazdık. Bu zirve sadece mülteciliğe odaklanmıyor. Bu meseleler Avrupa Birliği ve Türkiye\'nin ilişkilerini de doğrudan etkiliyor. çünkü artık mültecilik ve göç lokal meseleler değil."

Yorgo Papandreou, göçün artık baskı, zulüm, terörizm, korku, evinden yurdundan edinmeyle ilişkili olduğununu ve göçün böyle tanımlanmasını, algılanmasını istemediklerini belirtti.

"TÜRKIYE MİLYONLARA KAPISINI AÇIYOR"

Ailelerin, kadınların, çocukların hayatlarının tehlikeye girdiğini, çocukların, kadınların denizlerde boğulduğunu, kendilerini tehlikeye attıklarını gördüklerini anlatan Papandreou, şöyle konuştu:

"Yunanistan\'daki diktatörlük zamanında biz de mülteciydik. Geçmişimizde biz de göç ettik, biz de mülteciydik. Bunu deneyimlemiş bir ülke olarak empatimiz büyüktür, desteğimiz hiçbir zaman bitmeyecektir. Türkiye hiçbir ülkenin yapmadığını yapıyor şu an ve milyonlara kapısını açıyor. Bunun kolay olmadığını biliyoruz. Bu muazzam görevi, sorumluluğu omuzlamak kolay değildir. Felaketlerden kaçan insanlara haklarını sunmaya çalışıyorlar. Hepimiz bunu yapmaya çalışıyoruz."

 

Göçmenlerin, mültecilerin kendilerine sadece güvenli bir sığınak aradığına değinen Papandreou, "Sıfırdan temiz bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Elbette yüksek rakamlar kolay değildir, hastaneler, okullar kamu alanlarının arttırılması ve onların da desteklenmesi gerekiyor. Avrupa Birliği tarafından bu sorunlar fark edilmiştir. Bazen nefret söylemleri doğsa bile bu söylemler karşısında mülteciler çifte zulüm, çifte kurban konumuna geçmektedirler. Toplumlarımızın kucak açması eğer söz konusu olmazsa, diyaloglar oluşturulmazsa bu sorumluluk ortak bir şekilde paylaşılmazsa çıkmaza gireriz." dedi.

Papandreou, mevcut uluslararası mültecilik sorununun yerel seviyede sınırlı kalamayacağını, çok taraflı ve uluslararası yaklaşımları bir araya getirmek zorunda olduklarını ifade etti.

Bununla birlikte ekonomik ve sosyal sistemlerin kaynakları kurutmadan ekonomik ve sosyal kalkınmaya müsaade edecek şekilde değişmesi gerektiğini ifade eden Papandreou, "Herkesin sorumluluğu en üst safhadadır, herkes bu çözümün parçasıdır. Ben bu görüşü sonuna kadar destekleyeceğim ve deneyimlerimiz Türkiye-Yunanistan ilişkisinin bu noktada ne kadar önemli olduğunu da gözler önüne sermektedir." şeklinde konuştu.

(AA/FG)

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