banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0564
EURO
5.3587
“İskele Festivali Açıldı”
“İskele Festivali Açıldı”
KTTO, kaçak et konusunda değerlendirmelerde bulundu
DENİZ: “KAÇAK ET, SAĞLIK SORUNUDUR”
Gazimağusa’da kavga
GAZİMAĞUSA'DA KAVGA
Sigara hırsızı tutuksuz yargılanacak
SİGARA HIRSIZI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Gazimağusa’da kavga
Kapat

Eski yenge başardı mı?

Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder’ın eşi Yolanthe Cabau, şimdilerde oyunculuk yapıyor.

Eski yenge başardı mı?

Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder’ın eşi Yolanthe Cabau, şimdilerde oyunculuk yapıyor.

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:47
Eski yenge başardı mı?

Eski yenge başardı mı?

Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder’ın eşi Yolanthe Cabau, şimdilerde oyunculuk yapıyor.

Eski bir model olan Yolanthe Cabau, Hollanda’ya dönünce bu kez kameraların önüne geçti.

Ülkemizde komedi türündeki bir sinema filminde oynayarak oyunculuk yönünü gözler önüne seren 33 yaşındaki güzel, şimdilerde ‘DNA’ adını taşıyan polisiye bir dizinin kadrosunda yer alıyor. Sosyal medya hesabından sette çekilmiş fotoğraflarını paylaşan eski yenge Yolanthe, takipçilerinden çok sayıda beğeni alıyor...

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp Leyla ile ilgili yeni gelişme!
Kayıp Leyla ile ilgili yeni gelişme!
4 terörist etkisiz hale getirildi
4 terörist etkisiz hale getirildi
Sıla'yı güneş hastanelik etti
Sıla'yı güneş hastanelik etti
Bodrum’da Jet-ski şov!
Bodrum’da Jet-ski şov!
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Beyaz Tv sunucusu canlı yayına eşek çıkardı
Beyaz Tv sunucusu canlı yayına eşek çıkardı
Türkiye’de Son Müsteşar “Devletin Mutfağı”na veda Ediyor...
Türkiye’de Son Müsteşar “Devletin Mutfağı”na veda Ediyor...
Kadlava Sofralarda...
Kadlava Sofralarda...
Gülen'in Darbe Girişimini Yönettiğini Ortaya Koyan Yeni Deliller ABD'de
Gülen'in Darbe Girişimini Yönettiğini Ortaya Koyan Yeni Deliller ABD'de
“Var Sistemiyle Futbolda Heyecan Arttı”
“Var Sistemiyle Futbolda Heyecan Arttı”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim