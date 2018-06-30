Eski yenge başardı mı?

Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder’ın eşi Yolanthe Cabau, şimdilerde oyunculuk yapıyor.

Eski bir model olan Yolanthe Cabau, Hollanda’ya dönünce bu kez kameraların önüne geçti.

Ülkemizde komedi türündeki bir sinema filminde oynayarak oyunculuk yönünü gözler önüne seren 33 yaşındaki güzel, şimdilerde ‘DNA’ adını taşıyan polisiye bir dizinin kadrosunda yer alıyor. Sosyal medya hesabından sette çekilmiş fotoğraflarını paylaşan eski yenge Yolanthe, takipçilerinden çok sayıda beğeni alıyor...