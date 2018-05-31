Eski MİT'çi Dış Operasyonlar Daire Başkanı Yavuz Ataç Kimi Ziyaret Etti.

ALAATTİN ÇAKICI’NIN ZİYARETİNE ESKİ MİT DIŞ OPERASYONLAR DAİRE BAŞKANI YAVUZ ATAÇ ZİYARET ETTİ
HABER METİN DURMAZ
Eski MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Yavuz ATAÇ’ın Ziyareti ile alakalı Çakıcı’nın Basın Danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan Açıklama yaptı Eski MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Yavuz ATAÇ, Çok Yakın Dostu Alaattin ÇAKICI’yı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Savcılık İzni İle Ziyaret Etti.
ALAATTİN ÇAKICI’NIN ZİYARETİNE ESKİ MİT DIŞ OPERASYONLAR DAİRE BAŞKANI YAVUZ ATAÇ ZİYARET ETTİ
HABER METİN DURMAZ