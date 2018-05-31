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Eski MİT'çi Dış Operasyonlar Daire Başkanı Yavuz Ataç Kimi Ziyaret Etti.

Eski MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Yavuz ATAÇ’ın Ziyareti ile alakalı Çakıcı’nın Basın Danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan Açıklama yaptı Eski MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Yavuz ATAÇ, Çok Yakın Dostu Alaattin ÇAKICI’yı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Savcılık İzni İle Ziyaret Etti.

Eski MİT'çi Dış Operasyonlar Daire Başkanı Yavuz Ataç Kimi Ziyaret Etti.

Eski MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Yavuz ATAÇ’ın Ziyareti ile alakalı Çakıcı’nın Basın Danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan Açıklama yaptı Eski MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Yavuz ATAÇ, Çok Yakın Dostu Alaattin ÇAKICI’yı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Savcılık İzni İle Ziyaret Etti.

31 Mayıs 2018 Perşembe 21:57
Eski MİT'çi Dış Operasyonlar Daire Başkanı Yavuz Ataç Kimi Ziyaret Etti.

ALAATTİN ÇAKICI’NIN ZİYARETİNE ESKİ MİT DIŞ OPERASYONLAR DAİRE BAŞKANI YAVUZ ATAÇ ZİYARET ETTİ

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Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde Kalan ve şu anda Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Tedavi Gören Alaattin Çakıcı, Eski MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Yavuz ATAÇ’ın Ziyareti ile alakalı Çakıcı’nın Basın Danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan Açıklama yaptı Eski MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Yavuz ATAÇ, Çok Yakın Dostu Alaattin ÇAKICI’yı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Savcılık İzni İle Ziyaret Etti. Hastaneye yattığı günden buyana ziyaretçi akınına uğrayan Alaattin ÇAKICI, ziyaretine gelen tüm eş ve dostlara teşekkür etti. Ziyarette yılların dostluğu olan Alaattin ÇAKICI ile abi kardeş ilişkileri arasında olan Eski Mit Dış Operasyonlar Daire Başkanı Yavuz Ataç ve fotoğraf karesinde bulunan Çakıcı’nın yakın dostu Ali Kaymaz ve Avukatı Can Sevinç eşlik ederken,Yavuz Ataç,Çakıcı’nın rahatsızlığı ile yakından ilgilendi.

HABER METİN DURMAZ

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