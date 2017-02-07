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07 Şubat 2017 Salı 15:33

Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Serbest Bırakıldı

Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Serbest Bırakıldı
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FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN ESKİ CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞYAVERİ ÖZDABAN'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 8 ALBAYIN, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMASINA KARAR VERİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında KKTC'de gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban'ın da aralarında bulunduğu 8 albay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özdaban'ın arasında bulunduğu 9 asker, FETÖ soruşturması kapsamında 16 Ocak'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde jandarma tarafından gözaltına alınmış ve Ankara'ya getirilmişti. Şüphelilerden biri Ankara İl Jandarma Alay Komutanlığındaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Özdaban ve diğer 7 albay Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 4'ü adli kontrol, 4'ü ise tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Hakimlikçe sorgulanan Özdaban ve beraberindekiler, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Özdaban, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik görevinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kısa süre başyaverliğini yapmıştı.

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