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Eski Başyavere Fetö Üyeliğinden Dava!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban hakkında

Eski Başyavere Fetö Üyeliğinden Dava!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban hakkında

07 Ağustos 2018 Salı 17:28
Eski Başyavere Fetö Üyeliğinden Dava!


Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçundan iddianame hazırlandı.
Cumhuriyet Savcısı Orhan Kaya'nın hazırladığı iddianamede, Özdaban'ın, FETÖ'nün "mahrem asker abileri" olduğu belirtilen Özkan Çokay ve Ömer Arık ile 30 Ağustos 2006-4 Ekim 2014 tarihlerinde mahiyeti belirlenemeyen 18 iltisakının bulunduğu kaydedildi.
FETÖ soruşturması kapsamında 7 albayla birlikte 16 Ocak'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde jandarma tarafından gözaltına alınan Bekir Furkan Özdaban, Ankara'da tutuklanmıştı.
Bekir Furkan Özdaban ve babasının telefonunda FETÖ elebaşı Gülen'in sözde dini sohbetlerinin yer aldığı internet sitesine mobil erişim sağladığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, Hatay'da darbe girişimi davası sanıklarından eski 2'nci Hudut Alay Komutanı Kurmay Albay Mehmet Ali Tuna ile para alışverişi olduğu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı dönemindeki eski yaveri Levent Türkkan'ın, Özdaban hakkında örgüt üyesi olduğuna dair ifadeleri de yer aldı.
İddianamede, FETÖ davalarında bilgisine başvurulan gizli tanık "Abdullah"ın, eski başyaver Özdaban ile ilgili şu ifadelerine yer verildi:
"Ben, 92 mezunu kurmay albay Seyfettin Çakır'ı tanırım. Kendisi ve eşi bu yapı içerisindeydiler. Ailecek de görüşürdük. Seyfettin Çakır, Genelkurmay Başkanlığı General Amiral Şube'de görev yaptığı tarihlerde Cumhurbaşkanlığı yaverliğine seçilmemişti. Bu seçimden kısa bir süre önce Seyfettin Çakır, ABD'ye gitmişti. ABD'den dönüşünde kendisiyle görüşmemizde bir konuşma sırasında araya sıkıştırarak, Amerika'ya ve Fetullah Gülen'in ziyaretini kastedip, kendisine, 'Yaverin kim olacağını Fetullah Gülen'e sormaya mı gittin?' diye sordum. Normalde bu soruya inkar şeklinde cevap vereceğini düşünüyordum ancak boşluğuna gelmiş olacak ki 'Sen nereden biliyorsun ki?' diye cevap verdi. Gülen'le başka başka neler konuştuklarını sorduğumda, General Amiral Şube'nin faaliyetleri ve burada yaptıkları planlamalar hakkında Gülen'e bilgi verdiğini, Gülen'in kendisine 'Sizin bu yaptığınızı hükümet bilmiyor, çok önemli işler yapıyorsunuz, ileride bunun sonuçlarını ve nimetlerini göreceğiz' şeklinde sözler söyleyerek kendisini onore ettiğini söyledi.
Bu konuşma sırasında Cumhurbaşkanlığı yaverliği için birkaç arkadaşımın isminin geçtiğini söylemiştim, hatta kendisine yaverlik için arkadaşlarım Nurullah Özdemir ve Ramazan Gözel gibi isimlerin aday olarak geçtiğini söylediğimi hatırlıyorum. Seyfettin Çakır, bu söylemim üzerine sessiz kaldı, bir şey söylemedi. Cumhurbaşkanı yaverliğine Gülen tarafından Bekir Furkan Özdaban'ın seçilmesinde karar kılındığını anlamış oldum."
GÜL'ÜN BAŞYAVERİYDİ
Bekir Furkan Özdaban'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir alayda görev yaptığı ve birliğinin herhangi bir darbe yanlısı faaliyeti olmadığı vurgulanan iddianamede, buna rağmen Özdaban'ın mevcut deliller kapsamında "silahlı terör örgüt üyeliği" suçunu işlemiş olduğu belirtilerek, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Özdaban, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik görevinde bulunmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kısa süre başyaverliğini yapmıştı.
FETÖ soruşturması kapsamında 7 albayla birlikte 16 Ocak'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde jandarma tarafından gözaltına alınan Bekir Furkan Özdaban, Ankara'da tutuklanmıştı.
 

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Son Güncelleme: 07.08.2018 22:02
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