Eski bakana algı operasyonu

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, kendisi ve ailesinin 5 yıldan bu yana sosyal medyada olumsuz algı operasyonu yapanlarla mücadele ettiğini belirtti.

Sosyal medyada, Güler ailesi ile ilgili algı operasyonu yapanlar, sık sık eski Bakan Muammer Güler için, 'Felç geçirdi, hastaneye kaldırıldı' gibi haberler yayıyor. Muammer Güler'in oğlu Barış Güler için de, Atatürk düşmanı olduğu, yurt dışına kaçtığı ve Florida'dan ev aldığı şeklinde paylaşımlar yapıyor. 5 yıldan bu yana belirli aralıklarla devam eden algı operasyonuna karşı Güler ailesi, çok sayıda şahıs hakkında dava açtı. Davaların çoğunda da sosyal medyadaki iftira ve kamuoyunu yanıltıcı paylaşımları yapanların tamamına yakını ceza aldı.



İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler, ailesi hakkındaki olumsuz algı operasyonunu şöyle anlattı:



'2013 yılında Alper Terzioğlu adına kayıtlı bir twitter hesabından Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'e hakaret ediliyor. Birileri bu twitter hesabının oğlum Barış Güler'e ait olduğu iftirasında bulunarak, ailemiz hakkında karalama kampanyası başlattı. Ulu Önderimiz Atatürk'e hakaretler içeren paylaşımları yapan şahıs Almanya'da ikamet eden ve şu anda @MuratzenciTR hesabını kullanan gazetecidir. Kendisi bu durumu kabullenmekte ve itiraf etmektedir. Profildeki fotoğraf da kendisine aittir. Instagram hesabı muratzenci, Facebook adresi: www.facebook.com/murat.zenci.06'dır ve fotoğraflarda Alper Terzioğlu logosu açıkça görülmektedir. Buna rağmen birileri Alper Terzioğlu hesabının oğlum Barış Güler'e ait olduğunu iddia ederek, algı operasyonu yapıyor. Bu arada benim için de sık sık, 'felç geçirdi' veya 'hastaneye kaldırıldı' gibi haberler yayıyorlar. 2017 yılının başında da Müjdat Gezen adına açılan sahte bir facebook hesabında, bu iftiralar tekrar gündeme getirildi.

