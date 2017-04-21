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21 Nisan 2017 Cuma 11:53

Eşek Sütünün Litresini 120 Liradan Satıyor

Eşek Sütünün Litresini 120 Liradan Satıyor
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Konya’da eşek çiftliği kuran vatandaş 200 eşekten elde ettiği 50 litre sütü kozmetik firmalarına litresini 120 liradan satıyor.

Eskiden belde statüsünde olan Gölçayır Mahallesi’nde oturan çiftçi 60 yaşındaki Fevzi Taşçı, iki yıl önce bir gazetede okuduğu haberden esinlenerek 10 eşek alıp çiftlik kurdu. Eşek sütüne ilginin fazla olması üzerine çiftlikteki hayvan sayısını 200’e, günlük süt üretimini de 50 litreye çıkardı.




ÇOĞUNU KIBRIS’TAN GETİRTMİŞ

Çiftliği yaklaşık 80 bin liraya mal ettiğini ve eşeklerin çoğunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ithal ettiğini belirten Taşçı şunları anlattı:
“2 yıl önce okuduğum bir haberden etkilenerek eşek çiftliğini kurdum. İlk olarak hayvanların yaşam alanına uygun bir yer temini ve 10 eşekle işe başladım. İlk başladığım sıralar hobi olarak, kendi hastalığıma çare olsun diye düşünmüştüm. Ancak ülkemizin birçok yerinden gelen eşek sütü istekleri üzerine küçük olan çiftliği genişletmeye karar verdim. Eşeklerin çoğunu da Kıbrıs’tan getirdim.”




KOZMETİK SANAYİNE DE SATIYOR

Eşek sütünün, besin değeri bakımından önemli olduğunu öğrendiğini belirten Fevzi Taşçı günde yaklaşık 50 litre eşek sütü elde ettiğini kaydederek şöyle konuştu:
“Eşek sütünün bazı hastalıklara da iyi geldiği söyleniyor. Bu nedenle de talep fazla. Gelen talebe göre, toplu ya da perakende olarak satış yapıyorum. Litresini 120 liradan satıyorum. Sattığım kuruluşlar arasında İstanbul’daki bazı kozmetik fabrikaları da var. Kozmetik sanayinde cilt kremlerinde ve güzellik maskelerinde kullanılıyor.”

Taşçı, önümüzdeki günlerde çiftliğini daha genişletmeyi planladığını sözlerine ekledi.



 
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Eşek Sütünün Litresini 120 Liradan Satıyor
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