ESAD KONUSUNDA MUTABAKAT YOK



Rusya Devlet Başkanı Putin’in, “Esad, Suriye’deki seçimlerde yüksek bir oyla göreve geldi” sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cevabı gecikmedi: Dünyada darbeciler hep yüksek oyla göreve gelirler. Suriye’deki seçimlerde bütün kesimlere temsil şansı tanınmadı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede Suriye tartışması yaşandı. Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Esad’ın gitmesi gerektiğini söylerken, Putin bu görüşe Esad’ın seçimde destek bulduğunu belirterek karşı çıktı. Erdoğan ise Suriye’de seçimlerin objektif yapılmadığını belirterek, dünyada darbecilerin açık oy gizli tasnif nedeniyle yüksek oy aldıklarını söyledi.

Erdoğan ile Putin’in dünkü zirvesinde yine Suriye konusunda ortak nokta bulunamadı. Erdoğan ile Putin basının önünde soruları yanıtlarken farklı bakış açılarında olduklarını açık açık dile getirdiler. PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik mücadeleyi görüştüklerini belirten Erdoğan, “Suriye ve Irak’a konuştuk. Kırım’ı konuştuk. Çok genişçe ele aldık. Krizlere çözüm üretmede ortak adımlar atma gayretini gördüm. Karşılıklı güvene dayanan ilişkiler tüm bölgenin barış ve huzuruna katkıda bulunacaktır” dedi.



"Farklı yaklaşım var"



Suriye meselesinde farklı görüşler olduğunu belirten Erdoğan, “Suriye’deki mevcut yönetimin zulmeden katleden terör estiren yönetimin durumunu ortaya koydum. Başkanın farklı yaklaşımı var. Geneli itibarıyla çözüme mutabakat var. Ama ‘nasıl’ı üzerinde sıkıntılarımız var” dedi. Rusya’nın da terörle mücadelede neler çektiğini bildiklerini belirten Erdoğan, “Senin teröristin kötü benimki iyi anlayışı olamaz. Ülkelerin terör eylemlerine karşı ortak platform oluşturması şart. DEAŞ Irak’ın yüzde 40’ını işgal etti. Suriye’de yüzde 30 işgal ediyor. Bu terör örgütü desteğini nereden alıyor. Ortak mücadele vermemiz lazım. Rusya, Türkiye ve İran’a büyük görevler düşüyor. Olaya mezhebi açıdan bakarsak çözemeyiz. İnsani ve vicdani bakmamız lazım. Esed giderse ne olur yaklaşımı yanlıştır. 300 bin insanın ölmesi Esed yönetimi ile geldi. Yani ortada başarı yok. Benim ülkem bedelini ödüyor. 5 milyar dolar harcama yaptık. 200 milyon dolar dünyadan yardım geldi. Bu bölgede sıkıntı devam ediyor. Rusya ile dayanışmamız önem arzediyor. Esed rejimini yok farz etmek gerekir. Orada Esed ile netice almak mümkün değil. Farklı kesimlerin olacağı bir yönetim oluşturulmalı. Huzur için seçime gidilmeli. Bu Suriye’ye objektif bakanların görevidir” dedi.



Putin: Suriyelilere sorulmalı



Putin ise Suriye krizi ile ilgili olarak, “Bazı konulara farklı bakıyoruz. Ama güncel krizlerin çözülmesinde yaklaşımımız aynı” dedi. Putin “Esad kalmalı mı?” sorusu üzerine ise “Esad’ın kalması konusunda iddialı mıyız bu soruyu Suriye halkına yönlendirmek istiyorum. Seçimler yapıldı. Esad’ın büyük desteğe sahip olduğunu gördük. Ama orada durum normal değil. Tatmin edici bir işbirliğini oluşturmaya çalışıyoruz. Kanlı çatışmaların bitmesi için çalışıyoruz. Bazı teknik sorunlarımız var. Suriye yönetimiyle belirli nedenlerden kontaklarımız sınırlı, oradaki süreçleri doğrudan etkileyemiyoruz” dedi. Meselenin Suriye’de yaşayanların kendini güvende hissetmesi olduğunu belirten Putin, “Yönetim konusunda da nasıl eşit haklar elde edebilirler. Bu konuda işbirliği yapmalıyız ve birbirimizi tatmin edici kararlara varmalıyız. Bu kararlar öncelikle Suriye’nin halkı ve tüm siyasi güçleri için uygun olmalı ve biz bu sürecin tüm aktörleriyle mutlaka temas halinde olacağız, Türkiye’deki dostlarımızla da aynı şekilde” dedi.

‘Darbeci’ vurgusu

Erdoğan ise Putin’in sözlerinin ardından “Dünyada darbeciler hep yüksek oylarla gelir. Bizde de açık oy gizli tasnifle seçim neticelenir ve istedikleri gibi sonuç açıklanırdı. Mısır’da da aynısı oldu. Suriye’de gerçekten objektif olarak seçimler yapılabildi mi? Biz normal koşullarda seçim yapıldığını düşünmüyoruz” karşılığını verdi.

Platform oluşturulması ile ilgili olarak Erdoğan, “Türkiye, Rusya ve İran müşterek netice yapıp çözüme varalım. Arap ligi dahil edilebilir. Fakat 141 ülke Ulusal Koalisyon’u destekliyor. Kimsenin istemediği tek şey var, Esed’in çekilmesi. Esed giderse kim gelir. Esed giderse halkın iradesi gelir diyorum. Bu zemini hazırlamak lazım. Bu olursa hiç endişeye gerek yok. DEAŞ gelir diyorsak bir platform oluşturup terör örgütlerine yönelik mücadeleyi yapmamız lazım” dedi.



Yükseltilmiş protokol



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye’ye bu yılki ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. Putin’in Türkiye’ye asıl geliş sebebi, 5’inci Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte başkanlık etmek olduğu ancak Türkiye’nin talebi ile resmi devlet ziyeretine dönüştürüldüğü belirtildi İşbirliği Konseyi toplantısı her yıl dönüşümlü olarak Rusya ve Türkiye’de gerçekleşiyor. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, “Bu yönetim organı iki ülke arasında hem stratejiyi hem de ilişkilerin gelişmesinin ana yönlerini ortaya koymakta, siyasi, ticari, ekonomik ve insani işbirliği alanındaki önemli projelerin hayata geçirilmesini koordine etmektedir” dedi. Uşakov’a göre, Türk tarafının önerisi gereği Putin’in katılımı resmi bir devlet ziyareti şeklinde gerçekleşecek. Diplomasi protokolüne göre, “resmi devlet ziyareti” devlet başkanının yurtdışı ziyaretlerinde en üst seviyede yer alıyor ve yılda en fazla bir veya iki defa gerçekleşiyor.



Tarihteki 16 devlet temsil edildi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i karşılama töreninde, tören kıtasının karşısında dizilen askerler, tarihteki 16 Türk devletinin bayrağını tuttu. Böylece Cumhurbaşkanlığı Forsu’nda simgelenen 16 Türk devletinin bayrağı resmi törende de yer aldı. Bu uygulama ilk kez Papa Francis’in ziyareti sırasında hayata geçirilmişti.



Son Güncelleme: 02.12.2014 11:41