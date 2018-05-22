Erzurum Yakutiye'de Araç Yangını

Erzurum Yakutiye'de duran araç kendi kendine yandı.

Bu akşam saat 23.45 sıralarında plakası belirlenemeyen bir otomobil park halinde yanmaya başladı.Erzurum Büyükşehir itfaiye ekipleri yanan aracı söndürmek için büyük bir mücadele verdiler.Erzurum'un Yakutiye İlçesinde goncalık mahallesi üzerinde park halinde bir araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.Çevredeki vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine haber verdiler yoğun bir çalışmanın ardından yanan araç kullanılamaz hale geldi.Polis ekipleri araç yangını ile ilgili soruşturma başlattı.

HABER MELİHCAN DURMAZ/ERZURUM