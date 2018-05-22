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Erzincan’da bir kişi sineği yakmak isterken evini yaktı

Erzincan'da, evine giren sinek ve böcekleri pürmüz ile yakmak isteyen gurbetçi Zarife Peker, perdelerin tutuşmasıyla evinin yaktı. Olayda, yangını söndürmek isteyen gurbetçi çift yaralandı, evde hasar meydana geldi.

Erzincan’da bir kişi sineği yakmak isterken evini yaktı

Erzincan'da, evine giren sinek ve böcekleri pürmüz ile yakmak isteyen gurbetçi Zarife Peker, perdelerin tutuşmasıyla evinin yaktı. Olayda, yangını söndürmek isteyen gurbetçi çift yaralandı, evde hasar meydana geldi.

22 Mayıs 2018 Salı 15:58
Erzincan’da bir kişi sineği yakmak isterken evini yaktı

Erzincan'da, evine giren sinek ve böcekleri pürmüz ile yakmak isteyen gurbetçi Zarife Peker, perdelerin tutuşmasıyla evinin yaktı. Olayda, yangını söndürmek isteyen gurbetçi çift yaralandı, evde hasar meydana geldi.
Almanya'da yaşamını sürdüren Rıza (73) ve Zarife Peker (70) çifti, ramazan ayını da fırsat bilerek memleket hasretini gidermek için kent merkezine bağlı Pınarönü köyündeki iki katlı evlerine geldi.
Yurt dışında oldukları için kışın kullanmadıkları evlerinin ikinci katında sineklerin ve haşerelerin bulunduğunu fark eden çift temizlik yapmaya başladı.
Zarife Peker, bu sırada genellikle metalleri lehimlemede kullanılan, güçlü alev çıkaran, benzin veya gazla çalışan bir araç olan ve piknik tüpüne bağlı pürmüz ile sinek ve böcekleri yakarak öldürmek istedi. Pürmüzün alevi, perdeleri tutuşturmasıyla evde yangın çıktı.
Peker çifti, kısa sürede büyüyen yangını söndürmeye çalıştı. Ancak yangını söndüremeyen, vücudunun çeşitli yerlerinde hafif yanıklar oluşan ve dumandan etkilendikleri için evden çıkmak zorunda kalan çift, komşularından yardım istedi.
Çiftin komşuları da olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye çağırdı.

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Gelen sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan çift, buradaki tedavileri sonrası taburcu edildi.
Evdeki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evin ikinci katında büyük hasar oluştu.
Taburcu olunca yeniden evlerine dönen çiftten Rıza Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir kullanılmayan köydeki evi sinek ve böceklerden temizlemek ve memleket hasreti gidermek için için eşiyle köye geldiklerini söyledi.

SİNEKLERİ YAKMAK İSTERKEN CANLARINDAN OLUYORLARDI
Rıza Peker, evlerinde sinek ve örümcek olması nedeniyle temizlik yaptıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:
"Eşim evde kenarda köşede bulunan sinek ve haşereleri temizlemek için pürmüzle onlara ateş tutu, birden perdeler alev aldı. Bunun üzerine yangın aniden büyüdü. Müdahale etmeye çalıştım ancak alevler daha da büyüyünce kendimizi dışarı zor attık. Elimde ve yüzümün bir bölümünde ufak çapta yanıklar oluştu."
Zarife Peker ise üzgün olduğunu ifade ederek, "Nasıl olduğunun farkına bile varamadım. Pürmüzle köşelerde temizlik yaparken aniden perdeler alev aldı. Ondan sonra kendimizi dışarı attık." dedi.
 

Son Güncelleme: 22.05.2018 19:05
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