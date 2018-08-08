Erzincan-Sivas Demiryolu’nda heyelan! Ulaşıma kapandı…

Yoğun yağış Türkiye'nin dört bir yanında hayatı felç etmeye devam ediyor. Erzincan-Sivas Demiryolu, bölgede etkili olan yağmur sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.