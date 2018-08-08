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Erzincan-Sivas Demiryolu’nda heyelan! Ulaşıma kapandı…

Yoğun yağış Türkiye'nin dört bir yanında hayatı felç etmeye devam ediyor. Erzincan-Sivas Demiryolu, bölgede etkili olan yağmur sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Erzincan-Sivas Demiryolu’nda heyelan! Ulaşıma kapandı…

Yoğun yağış Türkiye'nin dört bir yanında hayatı felç etmeye devam ediyor. Erzincan-Sivas Demiryolu, bölgede etkili olan yağmur sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 21:03
Erzincan-Sivas Demiryolu’nda heyelan! Ulaşıma kapandı…

Yoğun yağış Türkiye'nin dört bir yanında hayatı felç etmeye devam ediyor. Erzincan-Sivas Demiryolu, bölgede etkili olan yağmur sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonucu, Kemah İlçesi Eriç istasyonu mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle Erzincan-Sivas Demiryolu ulaşıma kapandı. Erzincan-Sivas seferini yapan raybüs içindeki yolcular, Kemah İlçesi Eriç istasyonunda bir süre bekletildi.

Heyelan sonrasında raylar çamurla kaplandı. DHA

Heyelan sonrasında raylar çamurla kaplandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yağış nedeniyle Kemah ilçesi Eriç istasyonu mevkisinde demir yolunun toprak kayması nedeniyle kapandığını belirterek, “İş makinelerini bölgeye sevk ettik. Erzincan Divriği seferini yapan raybüs içindeki yolcularımızı Eriç istasyonumuzda misafir ediyoruz. Demir yolu yaklaşık bir saat içerisinde açılacak” ifadelerini kullandı.

Tren'in durdurulması sonrası yolcular arasında kısa süreli bir panik yaşandı. DHA

Tren’in durdurulması sonrası yolcular arasında kısa süreli bir panik yaşandı.

Erzincan-Sivas Demiryolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı 

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