EROĞLU: ‘’Su Hazır Gerçekten Ben De Üzülüyorum"

“İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİR ARAYA GELECEĞİZ. SAYIN TUĞRUL TÜRKEŞ, BEN VE DİĞER ARKADAŞLARLA BU MESELEYİ ÇÖZECEĞİZ”

"LEFKOŞA'YA ŞU ANDA SUYU VERECEK DURUMDAYIZ AMA KİM İŞLETECEK, NE OLACAK BU BELLİ DEĞİL. ORADA KARAR VERİLEMİYOR MAALESEF BİR AN ÖNCE KARAR VERMELERİNİ RİCA EDİYORUZ. MESELENİN ÖZÜ BU HER ŞEY BİTTİ, BİR PROBLEM YOK"

TC Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, KKTC Su Temin Projesi'ne ilişkin, "Karar verdikleri zaman biz hazırız ama kendileri henüz karar vermiş değil. İnşallah önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz. Sayın Tuğrul Türkeş, ben ve diğer arkadaşlarla bu meseleyi çözeceğiz. Su hazır gerçekten ben de üzülüyorum" ifadesini kullandı.

Eroğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Bu sene temel atmalarla beraber bin 20 açılış yaptıklarını anımsatan Eroğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun geçen sene 114 eser açılışı yaptığını, bu sene de kendisine 175 eser hazırladıklarını belirtti. Eroğlu, 2.9 milyar liralık 175 eserin açılışını bir seferde gerçekleştirdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 milyar liralık 99 baraj ve hidroelektrik santrali açtığını bildirdi. Bakan Eroğlu, kendilerinden önce hükümetler arası ikili işbirliği anlaşmaları imzalandığını ve bu anlaşmalar kapsamında Hazine garantili borçlanıldığı, pazarlık suretiyle firmalara, konsorsiyumlara iş verildiğine dikkati çekti. Göreve geldiğinde bunun çok pahalı olduğunu ve ülkenin adeta sömürüldüğünü fark ettiğini anlatan Eroğlu, bir kanun değişikliği ile bunu "yap, işlet, devret" yöntemine dönüştürdüklerini dile getirdi. Eroğlu, böylece 65 milyar dolar, Hazinenin borçlanma yükünü ortadan kaldırdıklarını ve faizlerin de otomatik olarak düştüğünü vurguladı.

"Raflarda bekleyen Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Anadolu Projesi'ni (DAP) ayağa kaldırdıklarını" kaydeden Eroğlu, hayata geçirdikleri KOP'un çok hızlı ilerlediğini söyledi. KOP'un, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile aynı büyüklükte olduğuna işaret eden Eroğlu, "GAP, 1 milyon 58 bin hektar alanı, KOP da 1 milyon 100 bin hektar alanı sulayacak. Hatta bu Osmanlı'nın rüyası, 110 yıllık rüya" dedi. GAP, KOP, DAP'ın ardından bölgesel projeler için çalışmalara başladıklarını vurgulayan Eroğlu, "Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP), sonra Batı Karadeniz Gelişim Projesi, bin 250 tesis 18 milyar TL. Trakya Gelişim Projesi, Ege Gelişim Projesi, Akdeniz Gelişim Projesi, Marmara Gelişim Projesi, bunların hepsinin bitiş tarihi 31 Aralık 2019 saat 16.59... Bütün birimlere talimatım bu" ifadesini kullandı. "Ben eski Türkiye'de bir göletin 22 yılda 24 trilyona bittiğini biliyorum" diyen Eroğlu, kendilerinin 30 metre yükseklikte aynı göleti, sulaması dahil, 18 ayda 4,5 milyon liraya bitirdiklerine dikkati çekti.

"HER ŞEY BİTTİ, BİR PROBLEM YOK"

Anavatan ile KKTC'yi birbirine bağlayan su temin projesine dair de bilgiler veren Eroğlu, Kıbrıs'a su götürme projesinin mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna işaret etti.

Eroğlu, projeye başladıklarında boru hattını deniz tabanına döşeyerek suyun götürebileceğini düşündüklerini anlattı. Fakat bin 453 metre arada derinlik olduğunu tespit ettiklerini belirten Eroğlu, "Bu sefer aklımıza, askıda götürelim dedik. Sonra bunu inceledik, hakikaten biz bunu askıda götüreceğiz. Projeyi hazırladık ve Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakan iken arz ettik. Projenin ruhu şu, Anamur'da Alaköprü Barajı inşa edeceğiz, karşı tarafta da Geçitköy Barajı. Buradaki yılda 75 milyon metre küp suyu karşıdaki Geçitköy Barajına ileteceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Eroğlu, Alaköprü ile Geçitköy barajlarının tam zamanında tamamlandığını söyleyerek, deniz geçişinin yapıldığını ve suyun verilmeye başlandığını anlattı.

Daha önce içme suyu arıtma tesisi ana dağıtım hatları yapma mecburiyetlerinin bulunmadığına dikkati çeken Eroğlu, "Kıbrıs'ta mükemmel içme suyu arıtma tesisini tamamladık. 477 kilometre ana dağıtım hatları içme suyu haznelerini tamamladık. Lefkoşa'ya kadar bütün hatlar ekim ayında tamamlanmıştır" dedi.

Eroğlu, Kıbrıs tarafına gittiklerinde "Bunu siz işletemezsiniz, gelin bu ihale edilsin, bir işletmeci şirket bunu yapsın, eksikler varsa tamamlasın" dediklerini aktardı. Oradaki siyasi partilerden birisinin ise bu fikre karşı çıktığının altını çizen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Karar verdikleri zaman biz hazırız ama kendileri henüz karar vermiş değil. İnşallah önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz. Sayın Tuğrul Türkeş, ben ve diğer arkadaşlarla bu meseleyi çözeceğiz. Su hazır gerçekten ben de üzülüyorum. Lefkoşa'ya şu anda suyu verecek durumdayız ama kim işletecek, ne olacak bu belli değil. Orada karar verilemiyor maalesef bir an önce karar vermelerini rica ediyoruz. Meselenin özü bu, her şey bitti, bir problem yok."

“GERÇEKTEN KAMUOYUNDA ÇOK İLGİ GÖRDÜ"

Bakan Eroğlu, ayrıca Yusufeli Barajı'nın Türkiye'nin gururu olduğunu, ilk defa tamamen öz kaynaklardan oluşan bir baraj inşa ettiklerini, Türkiye'nin en büyük ve en yüksek barajı olacağını vurguladı.

Artvin Yusufeli Barajı inşasında kullanılan havada askıda giden iş makinelerine değinen Eroğlu, "Şu anda arazi son derece engebeli olduğu için yol açılamıyor. Makineleri taşımamız gerekiyordu. Bunu özellikle havadan taşıyarak yaptık, hatta millet bunları oyuncak sanmış. Halbuki onlar son derece ağır iş makineleri. Bu gerçekten kamuoyunda çok ilgi gördü. Gurur vesilemiz gerçekten" diye konuştu.

Bakan Eroğlu, baraj bittiği zaman ekonomiye çok büyük katkı sağlayacağını vurguladı.