banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
toz
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
214.594
DOLAR
5.4213
STERLİN
7.0241
EURO
6.1723
İşte o patatesler
İŞTE O PATATESLER
Kadına şiddet olayları artıyor
KADINA ŞİDDET OLAYLARI ARTIYOR
Aç kalınca hırsızlık yaptı
AÇ KALINCA HIRSIZLIK YAPTI
Sağlık Bakanlığı'ndan bir ilk daha
SAĞLIK BAKANLIĞINDAN BİR İLK DAHA
banner282
Flaş Haber
İşte o patatesler
Kapat

Ermenistan, Kemal Öksüz'ü ABD'ye iade ediyor

Ermenistan, Kemal Öksüz'ü ABD'ye iade ediyor

03 Kasım 2018 Cumartesi 07:19
Ermenistan, Kemal Öksüz'ü ABD'ye iade ediyor

ERMENİSTAN BAŞSAVCILIĞININ, ÜLKEDE YAKALANAN FETÖ'CÜ KEMAL ÖKSÜZ'ÜN ABD'YE İADE EDİLMESİNE ONAY VERDİĞİ BİLDİRİLDİ

ABD'de, hakkında iddianame hazırlanan ve ağustos ayında Ermenistan'da tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Kemal Öksüz'ün bu ülkeye iade edileceği bildirildi.

Ermenistan'ın resmi haber ajansında yer alan haberde, başsavcılığın, Öksüz'ün iadesini isteyen ABD'nin talebine olumlu karşılık vererek iade yönünde karar aldığı belirtildi.

Kararın ne zaman ve ne şekilde uygulanacağına ilişkin detayların, başsavcılık tarafından paylaşılmadığına dikkat çekilen haberde, Öksüz'ün ABD tarafından yapılan suçlamalar sonucunda Erivan'da yakalandığı hatırlatıldı.

ABD'nin iade talebinin ardından, Ermenistan makamları, 7 Eylül'de yaptıkları açıklamada "Öksüz hakkında kendi soruşturmalarını da yapacaklarını" ifade etmişti.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kemal (Kevin) Öksüz'ün, 2013 yılında Kongre heyetinin Azerbaycan'a yaptığı gezi ödeneğinin kaynağını sakladığı belirtilmişti.

İddianamede, Öksüz hakkında ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesinin, kamuoyunun aydınlatılması amacıyla dosyaladığı belgelerde yalan ifade vermek, Kongre üyelerinin gezi masraflarını karşılamak için Azerbaycan hükümetinin kontrolündeki bir petrol şirketinden aktarılan parayı kullanmak suçlamalarına yer verilmişti.

İddianamede, Öksüz'e maddi vakıaları tahrif ve örtbas etmek, Kongreye yalan ifade vermek dahil 5 suçlama yöneltilmişti.

Etik Komitesi, 2015'te geziye katılan 10 Kongre üyesi ve 30'dan fazla yardımcının, Kongre kurallarını "bilerek ihlal ettiğine" ilişkin kanıt bulunmadığına karar vermişti.

ABD'de kar amacı gütmeyen kuruluşlar, Kongre üyelerine yönelik eğitim gezilerine sponsor olabiliyor. Gezi masraflarının kaynağının doğru belgelendirilmesi gerekiyor.

ABD'de Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Başkanlığını yürüten Kemal Öksüz'ün, Türkiye karşıtı çıkışlarıyla tanınan Amerikalı senatörlerle yakın ilişkisi bulunuyordu.

Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğü, Öksüz'ün ABD'nin yakalama emrine istinaden Ermenistan'da yakalandığına ilişkin basında yer alan haberler üzerine, Ermenistan İnterpol biriminden bilgi talep edildiği ve konunun takip edildiği açıklamasını yapmıştı.

Son Güncelleme: 03.11.2018 10:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kronik lösemilerde “akıllı ilaçlar“ umut vadediyor
Kronik lösemilerde “akıllı ilaçlar“ umut vadediyor
Toplu arı ölümleri, hastalıktan değil zirai ilaçlardan
Toplu arı ölümleri, hastalıktan değil zirai ilaçlardan
Akar: “Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine karşı her türlü girişime karşıyız“
Akar: “Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine karşı her türlü girişime karşıyız“
Erdoğan, Trump İle Görüştü
Erdoğan, Trump İle Görüştü
Kıbrıs asıllı genç pilotun cenazesi Antalya’da toprağa verildi
Kıbrıs asıllı genç pilotun cenazesi Antalya’da toprağa verildi
Münbiç'te Ortak Devriye
Münbiç'te Ortak Devriye
"doğal Desteklerle Pek Çok Hastalığı Önlemek Mümkün"
Derbiye Doğru; Galatasaray-fenerbahçe Rekabetinden İlginç Notlar
Derbiye Doğru; Galatasaray-fenerbahçe Rekabetinden İlginç Notlar
Mardin'de bomba yüklü araç ele geçirildi
Mardin'de bomba yüklü araç ele geçirildi
Ömer Çelik: 7. parsel bizim kıta sahanlığımızın içindedir, TSK tarafından gereken cevap verilir
Ömer Çelik: 7. parsel bizim kıta sahanlığımızın içindedir, TSK tarafından gereken cevap verilir

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim