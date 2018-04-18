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Erken seçim onları rahatsız etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı. 'Bahçeli ile görüşmelerinde erken seçim talebini değerlendirdiklerini duyuran Erdoğan, 'Seçimlerin 24 Haziran 2018 Haziran tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. YSK seçim hazırlıklarına başladı' dedi.

Erken seçim onları rahatsız etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı. 'Bahçeli ile görüşmelerinde erken seçim talebini değerlendirdiklerini duyuran Erdoğan, 'Seçimlerin 24 Haziran 2018 Haziran tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. YSK seçim hazırlıklarına başladı' dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:28
Erken seçim onları rahatsız etti!
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Erken seçim o isimleri rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçimin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu, o isimler rahatsız oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı. 'Bahçeli ile görüşmelerinde erken seçim talebini değerlendirdiklerini duyuran Erdoğan, 'Seçimlerin 24 Haziran 2018 Haziran tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. YSK seçim hazırlıklarına başladı' dedi.

Erken seçim açıklaması malum kesimi rahatsız etti. CNN Türk'ün kovulan Spikeri Nevşin Mengü ve Gezi'ci Aslı Aydıntaşbaş erken seçimi 'baskın seçim' olarak nitelendirip algı operasyonuna başladı.

FETÖ firarisi Can Dündar da, seçim tarihini 'panik' olarak değerlendirdi.

Tek işleri hükümete muhalefet olmak olan bu isimlerin erken seçimden rahatsız olması, vatandaşları, hükümetin erken seçim adımının doğru bir karar olduğu kanısına vardırdı.

İşte o tweetler:









Anahtar Kelimeler:
ErkenSeçimRahatsızlığı
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