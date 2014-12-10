Erken Doğan Bebekler, Gribe Daha Duyarlı

Gribin, erken doğan bebekleri daha fazla etkilediği belirlendi.

İngiltere'de yapılan araştırma, 36. gebelik haftası tamamlanmadan önce doğan bebeklerin gribe yakalanma riskinin daha fazla olduğunu ve riskin 2 yaşına kadar devam edebildiğini ortaya koydu.

Oxford Üniversitesi'nden bilim adamları, 14 bin 86 çocuğu kapsayan 27 araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.

Bilim adamları erken doğan bebeklerde gribin komplikasyonlara yol açabileceğini ve bu bebeklerde hastaneye kaldırılma riskinin 4 kat fazla olduğunu vurguladı.

Araştırmanın sonuçları "The Lancet" dergisinde yayımlandı.