Erkek arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

Adana'da, Muhammet Yıldırım (25), tartıştığı kız arkadaşı Yeter A. (19) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü
Olay, Kozan ilçesi Işıklı Mahallesi'nde bulunan narenciye bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Yıldırım, kız arkadaşı Yeter A. ile konuşmak için kız kardeşi F.Y.'yle (18) birlikte narenciye bahçesi içindeki eve gitti. Bir süre burada konuşan Yıldırım ve Yeter A. arasında tartışma çıktı. Yıldırım, otomobilinde bulunan av tüfeğini alıp, tekrar eve gelerek, "Al bunu, sana sarkıntılık edersem, beni vur" dedi.
İddiaya göre, Yıldırım bir süre sonra genç kızı taciz etti. Bunun üzerine Yeter. A., av tüfeğiyle Yıldırım'a ateş etti. Kanlar içinde kalan Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.