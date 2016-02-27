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Erkeğe Şantajla Tecavüz

Erkeğe Şantajla Tecavüz

27 Şubat 2016 Cumartesi 16:55
Erkeğe Şantajla Tecavüz
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Erkeğe Şantajla Tecavüz

AYDIN’ın İncirliova İlçesi’nde, erkek olan hemcinsi T.A.’yı (26) alkollüyken istismar ederek o anın görüntüsüyle de şantaj yapıp, bir hafta boyunca tecavüzü sürdürdüğü öne sürülen M.T. (42) ve M.A. (34), polis tarafından gözaltına alındı.
Yazıdere Mahallesi’nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: T.A., arkadaşı M.A. ve M.T. ile birlikte çiftlik evine gitti. M.T.’ye ait evde geç saatlere kadar alkol alan üç kişiden M.T. ve M.A., sırayla T.A.’ya tecavüz etti. Tecavüz anı ise cep telefonuyla görüntülendi. Sonraki günlerde görüntüyü şantaj olarak kullanan M.A. ve M.T., T.A.’yı tehdit ederek tecavüze bir hafta boyunca devam etti. Korkusundan kimseye bir şey söyleyemeyen T.A.’nın hareketlerinden şüphelenen mahalle sakinleri, jandarmaya ihbarda bulundu.

İKİ ZANLI DA SERBEST KALDI
Geçen perşembe günü çiftlik evine baskın düzenleyen jandarma, M.T. ve M.A.’yı yakaladı. Cep telefonuna el koydu. Yapılan kontrolde ise o anın görüntüleri cep telefonunda bulundu. Tecavüz edildiği iddia edilen T.A.’da daha sonra evinden alarak jandarma karakoluna getirildi. Tecavüz edildiği için iki kişiden de şikayetçi olan T.A.’nın ifadesi alındı. Sorgularının ardından dün adliye M.T. ve M.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 
Son Güncelleme: 27.02.2016 19:01
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